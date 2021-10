Viața trepidantă a lui Calinic Argatu! Arhiepiscopul are ATV și a fost parlamentar: ”Am ajuns deputat ca Păcală primar!”

Calinic Argatu s-a născut în comuna Cracăul Negru (județul Neamț), pe 6 iunie 1944. În 1964, Calinic a terminat Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, unde intrase în 1959, devenind apoi stareț la Mănăstirea Sinaia (1977-1981), dar și al Mănăstirii Cernica (1981-1985).

Imediat după decembrie 1989, Calinic a fost înscăunat drept episcop al Argeșului și Muscelului, fiind avansat ca arhiepiscop al Argeșului și Muscelului în 2009. Tot în 1990, Calinic a intrat și în viața politică autohtonă, într-un mod neașteptat.

Convins să candideze din partea FSN de Cătălin Rădulescu

Cel care l-a convins pe Calinic să facă pasul spre politica mare a fost ”. ”Cătălin Rădulescu m-a vizitat cu un prieten al său la Curtea de Argeş prin februarie 1990, şi din vorbă în vorbă, am ajuns şi pe pajiştea alegerilor în Parlament”, a povestit pentru ”Adevărul” înalta față bisericească.

”A două surpriză, a fost, desigur, propunerea de a fi de acord să fiu independent, ca şi candidat pe lista FSN. Ţin minte că doctorul Rădulescu m-a întrebat la un moment dat: ”N-aţi fi de acord să candidaţi pentru un loc de deputat în Parlamentul României?”. Vorbele m-au surprins de-a binelea”, a continuat Calinic.

”Ne-am bucura, mi-a mai spus oaspetele, să fiţi de acord. E nevoie în noua legislatură şi de clericii Bisericii Ortodoxe. Ceilalţi de la cultele din România vor candida şi vor fi aleşi, iar Biserica Ortodoxă va sta pe alături”. Mi s-a părut foarte pertinent argumentul doctorului Rădulescu”, a rememorat ÎPS Calinic acele vremuri.

Calinic Argatu: ”Am crezut că e o glumă!”

Evident, Patriarhul Teoctist nu a fost de acord cu ideea, așa că din mai 1990. Acesta s-a conformat, dar un viciu de procedură a determinat, finalmente, apariția lui Calinic pe listele parlamentare FSN.

”În luna mai 1990 au avut loc alegerile pentru Parlament, pe bază de liste, unde eram în cârd descrescând, eu ocupând locul trei. Când am văzut rezultatele m-am cam speriat. Nu-mi venea să cred ochilor. Cei de la organizaţia F.S.N. nu operaseră în liste, ci doar îmi trimiseseră o dovadă că mi s-a aprobat solicitarea. Am crezut că e glumă. Aşa, tam-nesam, hai pe listă! Şi aşa am ajuns deputat, în prima legislatură, vrând-nevrând, ca Păcală primar!”, a declarat amuzat Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului.

Calinic Argatu, reabilitat după ce fusese acuzat de colaborare cu Securitatea

Calinic a enumerat și momentele memorabile petrecute în Parlament: ”Primul moment ar fi răfuiala de către mineri, în primăvara anului 1990, a bieţilor bucureşteni, care nu mai văzuseră demult o păruială ce a uimit lumea. Un alt moment greu de uitat este răsturnarea guvernului României în septembrie 1991, de către aceeaşi mineri, puşi pe fapte mari… Al treilea moment deosebit a fost pe 11 decembre 1992, când am votat cu un DA, cât ziua târgului, că sunt de acord cu noua Constituţie a României, în noua şi originala democraţie românească”.

Mare pasionat de plimbările cu ATV-ul, pe drumuri de munte, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor a 14 cărți, Calinic a primit o lovitură dură din partea CNSAS, în 2007, când a fost deconspirat ca fiind colaborator al Securității, sub numele ”Zamfir”.

Un an mai târziu, însă, Calinic Argatu a fost reabilitat complet printr-o decizie a Curții de Apel București, care a stabilit că verdictul CNSAS este eronat, activitatea clericului Calinic Argatu neputând fi încadrată la capitolul ”poliţie politică”.