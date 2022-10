Viața zbuciumată a Pamelei din Dallas. Actrița Victoria Principal s-a iubit cu un actor din serial, cu un cântăreț celebru și cu un medic

Pamela din Dallas, jucată de actrița Victoria Principal, a avut o viață cu adevărat zbucimată. Dacă în ceea ce privește succesul său din filme parcursul ei a fost unul mai simplu, nu același lucru se poate spune despre viața sa privată.

Viața zbuciumată a Pamelei din Dallas. Cu cine s-a iubit Victoria Principal

Pamela a fost rolul care a consacrat-o pe actrița Victoria Principal, iar pe platourile de filmare de aici l-a cunoscut pe primul său soț.

Deși toată lumea și-ar fi dorit acest lucru, , și Victoria Principal nu au fost niciodată împreună în viața reală. De fapt, actrița lui Pam din Dallas a fost tot cu un coleg de platou, un actor din celebrul serial care a avut o apariție scurtă.

Este și cel cu care avea să se căsătorească, dar relația lor s-a terminat rapid, în 1980. Christopher Skinner și Victoria Principal divorțaseră.

Marea ei iubire, dar și cea mai grea și zbuciumată a fost alături de Andy Gibb din formația de succes Bee Gees.

S-au îndrăgostit nebunește în anul 1981. Aceștia chiar au înregistrat un remake al duetului Fraţilor Everly, “All I Have To Do Is Dream”.

Relația tumultuoasă cu Andy Gibb

Deși era cu șapte ani mai mare, relația lor de iubire părea că este una frumoasă. Presa spunea că se vor căsători, dar un an mai târziu, Victoria Principal s-a despărțit de Andy Gibb.

Acesta ar fi avut o problemă cu consumul de droguri, lucru care ar fi determinat-o pe Victoria să îl pună să aleagă între ea sau substanțele interzise.

Andy a suferit enorm după despărțirea de , iar frații lui l-au dus la Clinica Betty Ford în speranța că se va recupera. La doar 30 de ani, Andy a murit de miocardită.

La acel moment, Victoria Principal era căsătorită cu un alt bărbat de trei ani, pe nume Harry Glassman, de meserie chirurg plastician. Au fost împreună decenii întregi, până în 2006, când au divorțat.