Viborg – Rapid, live video în sferturile European League la handbal feminin. Echipa giuleșteană luptă pentru calificarea în Final Four

Rapid joacă pe terenul lui Viborg în prima manșă a sferturilor de finală din EHF European League. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această partidă.
Bogdan Mariș
21.03.2026 | 15:20
Rapid va întâlni formația daneză Viborg în sferturile EHF European League. FOTO: Sport Pictures
După ce și-a câștigat grupa în EHF European League, Rapid întâlnește formația daneză Viborg în sferturile competiției, iar duelul din prima manșă se va disputa sâmbătă, 21 martie, de la ora 19:00, pe terenul formației din Danemarca. Toate informațiile legate de această partidă sunt pe FANATIK.

Viborg – Rapid live video, în sferturile EHF European League la handbal feminin

Rapid se luptă pentru calificarea în Final Four-ul EHF European League cu formația daneză Viborg. Prima manșă se va disputa în Danemarca, sâmbătă, 21 martie, de la ora 19:00, iar returul dintre cele două formații va avea loc pe 28 martie, începând cu ora 17:00, la București, în Sala Polivalentă.

Parcursul european a fost unul foarte bun pentru Rapid, care se află într-o situație dificilă în Liga Florilor, unde ocupă locul 8 după 17 etape. Lider în clasament este Gloria Bistrița, care s-a impus cu 21-18 în această săptămână în duelul cu CSM București, depășind formația din capitală, care se afla pe prima poziție înainte de startul rundei.

Cum s-au calificat Rapid și Viborg în sferturile EHF European League la handbal feminin

Rapid a avansat în sferturi după ce a terminat pe primul loc în grupa C, din care au mai făcut parte Lokomotiva Zagreb, Tertnes și Oldenburg. Echipa antrenată de Laurent Bezeau a debutat în grupă cu două egaluri, dar mai apoi a obținut trei victorii consecutive și și-a asigurat matematic prezența în sferturi, înainte de a fi învinsă de Lokomotiva Zagreb în ultima rundă.

De cealaltă parte, Viborg a terminat pe locul 2 în grupa D, unde le-a înfruntat pe Dijon, Corona Brașov și Zaglebie. Ca și Rapidul, gruparea din Danemarca a înregistrat trei succese, două remize și un eșec, fiind depășită însă de gruparea franceză Dijon. În „dubla” contra Coronei Brașov, Viborg a înregistrat o remiză pe teren propriu, 33-33, și un succes în România, 34-28.

Cine transmite la TV Viborg – Rapid în sferturile EHF European League la handbal feminin

Partida dintre Viborg și Rapid, care se va disputa sâmbătă, începând cu ora 19:00, va putea fi urmărită la două posturi TV din România: Digi Sport 2 și Prima Sport 4. Totodată, partida care va fi găzduită de BioCirc Arena din Viborg se va vedea și în mediul online, pe platformele Digi Online și PrimaPlay.

Programul complet din sferturile EHF European League la handbal feminin

Tur

Sâmbătă, 21 martie

  • ora 19:00 Viborg – Rapid
  • ora 21:00 Mosonmagyarovar – Esztergomi

Duminică, 22 martie

  • ora 15:00 Lokomotiva Zagreb – Dijon
  • ora 19:00 NFH – Thuringer

Retur

Sâmbătă, 28 martie

  • ora 17:00 Rapid – Viborg
  • ora 21:00 Dijon – Lokomotiva Zagreb

Duminică, 29 martie

  • ora 15:00 Esztergomi – Mosonmagyarovar
  • ora 19:00 Thuringer – NFH

Cote la pariuri pentru partida Viborg – Rapid

Viborg este avantajată de terenul propriu în prima manșă a sferturilor, așadar pornește cu prima șansă în acest duel, având o cotă de 1.55 la victorie. De cealaltă parte, cota pentru ca Rapid să se impună în Danemarca este de 3.00. În fine, cota pentru ca partida să se încheie la egalitate este de 9.00.

Vezi live video Viborg – Rapid, în sferturile EHF European League la handbal feminin. Formații de start, desfășurarea în format LIVE TEXT, rezumat și declarații

FANATIK te ține la curent cu tot ce contează în legătură cu meciul Viborg – Rapid din EHF European League. Informațiile cruciale, înainte și după partidă, dar și evoluția scorului din meciul de European League sunt la un click distanță. Rămâi pe FANATIK.ro pentru toate informațiile importante legate de partida din Danemarca.

