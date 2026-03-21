Viborg – Rapid, live video în sferturile European League la handbal feminin. Echipa giuleșteană luptă pentru calificarea în Final Four

După ce și-a câștigat grupa în EHF European League, Rapid întâlnește formația daneză Viborg în sferturile competiției, iar duelul din prima manșă se va disputa sâmbătă, 21 martie, de la ora 19:00, pe terenul formației din Danemarca. Toate informațiile legate de această partidă sunt pe FANATIK.

Rapid se luptă pentru calificarea în Final Four-ul EHF European League cu formația daneză Viborg. Prima manșă se va disputa în Danemarca, sâmbătă, 21 martie, de la ora 19:00, iar returul dintre cele două formații va avea loc pe 28 martie, începând cu ora 17:00, la București, în Sala Polivalentă.

Cum s-au calificat Rapid și Viborg în sferturile EHF European League la handbal feminin

Rapid a avansat în sferturi după ce a terminat pe primul loc în grupa C, din care au mai făcut parte Lokomotiva Zagreb, Tertnes și Oldenburg. Echipa antrenată de Laurent Bezeau a debutat în grupă cu două egaluri, dar mai apoi a obținut trei victorii consecutive și și-a asigurat matematic prezența în sferturi, înainte de a fi învinsă de Lokomotiva Zagreb în ultima rundă.

De cealaltă parte, Viborg a terminat pe locul 2 în grupa D, unde le-a înfruntat pe Dijon, Corona Brașov și Zaglebie. Ca și Rapidul, gruparea din Danemarca a înregistrat trei succese, două remize și un eșec, fiind depășită însă de gruparea franceză Dijon. În „dubla” contra Coronei Brașov, Viborg a înregistrat o remiză pe teren propriu, 33-33, și un succes în România, 34-28.

Cine transmite la TV Viborg – Rapid în sferturile EHF European League la handbal feminin

Partida dintre Viborg și Rapid, care se va disputa sâmbătă, începând cu ora 19:00, va putea fi urmărită la două posturi TV din România: Digi Sport 2 și Prima Sport 4. Totodată, partida care va fi găzduită de BioCirc Arena din Viborg se va vedea și în mediul online, pe platformele Digi Online și PrimaPlay.

Programul complet din sferturile EHF European League la handbal feminin

Tur

Sâmbătă, 21 martie

ora 19:00 Viborg – Rapid

ora 21:00 Mosonmagyarovar – Esztergomi

Duminică, 22 martie

ora 15:00 Lokomotiva Zagreb – Dijon

ora 19:00 NFH – Thuringer

Retur

Sâmbătă, 28 martie

ora 17:00 Rapid – Viborg

ora 21:00 Dijon – Lokomotiva Zagreb

Duminică, 29 martie

ora 15:00 Esztergomi – Mosonmagyarovar

ora 19:00 Thuringer – NFH

Cote la pariuri pentru partida Viborg – Rapid

Viborg este avantajată de terenul propriu în prima manșă a sferturilor, așadar pornește cu prima șansă în acest duel, având o cotă de 1.55 la victorie. De cealaltă parte, cota pentru ca Rapid să se impună în Danemarca este de 3.00. În fine, cota pentru ca partida să se încheie la egalitate este de 9.00.

