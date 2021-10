Vica Blochina, adevărul despre averea sa. Câte apartamente deține fosta amantă a lui Victor Pițurcă

Blondina a strâns numeroase datorii la întreținere de când locuiește în casa de 300.000 de euro, dar abia acum a scos la iveală care este averea pe care o deține.

Vedeta susține că nu va ajunge niciodată pe drumuri, în cazul în care apartamentul primit de la Victor Pițurcă va fi scos la licitație pentru că nu a putut fi la zi cu datoriile.

Vica Blochina a dezvăluit că are trei apartamente pe numele său. În plus, nu o duce rău nici la capitolul terenuri pentru că are 10.

Vica Blochina, avere. Câte case și terenuri are fosta balerină

„Niciodată nu o să se întâmple acest lucru (n.r. – să fiu evacuată). Apartamentul nu e scos la nicio licitație, iar eu stau acolo.

Eu când am cumpărat apartamentul avea nu știu ce datorie despre care eu nu știam. Am aflat mai târziu și de asta s-au strâns foarte multe penalizări.

Prin 2010 sau ceva de genul acesta, eu am vrut să mă înțeleg cu ei și le-am spus: «Am suma asta de bani de achitat, dar hai să facem o înțelegere astfel încât să vă dau în trei, patru rate ca să pot să achit totul la zi», dar mi-au zis că nu vor.

Și așa am ajuns să plătesc penalizare peste penalizare și n-am reușit să ajung la zi cu facturile. Era vorba despre circa 10.000 de euro.

Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri’, a spus Vica Blochina pentru

Vica Blochina, axată pe domeniul afacerilor

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă o duce bine la capitolul financiar, asta și pentru că în ultima vreme s-a lansat în afaceri. Și-a deschis un magazin online cu accesorii și are un business cu lenjerii de pat.

Mai mult decât atât, fosta balerină originară din Lituania vrea să se focuseze în continuare pe domeniul afacerilor, nu neapărat pe aparițiile pe sticlă.

Așadar, Vica Blochina își dorește să strângă și mai mulți precizând la un moment dat că nu este interesată de bărbați sau relații sentimentale.