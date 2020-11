Vica Blochina este obligată de instanță să își plărească datoriile la întreținere. Blondina a ajuns în fața magistraților după ce administratorul blocului în care locuiește i-a cerut să plătească sumele restante.

Se pare că pandemia le-a afectat pe multe vedete din România, care se confruntă cu multe datorii din cauza lipsei spectacolelor, a evenimentelor aglomerate sau a întâlnirilor de afaceri. Cu o astfel de situație se confruntă și Vica Blochina.

Fosta balerină nu și-a plătit întreținerea pe o perioadă mai mare de 6 luni, iar acum este nevoită să plătească datoriile colosale care s-au adunat de-a lungul timpului.

Vica Blochina, datorii colosale la întreținere. Vedeta riscă să ajungă pe drumuri

Deși se fotografiază în locații exclusiviste, se învârte în cercuri înalte și are și o afacere cu lenjerii, Vica Blochina pare să aibă probleme cu banii, de vreme ce nu și-a plătit întreținerea pentru o bună bucată de timp. Administratorul blocului în care locuiește Vica a reclamat-o pe blondină din cauza sumelor restante.

Nu se știe dacă vedeta a uitat pur și simplu de întreținere sau dacă trece, într-adevăr, printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, dar nu este primul episod de acest gen.

În trecut, Vica s-a confruntat cu multe declarații din partea Asociației de Proprietari ai blocului de lux în care locuiește, fiind pe cale să fie dată afară din propria casă. Fosta amantă a lui Pițurcă locuiește într-un apartament de 100 de metri pătrați din centru Bucureștiului, în valoare de aproximativ 350.000 de euro.

,,Este singura persoană din bloc care are datorii atât de mari la întreţinere şi, în plus, e şi rău platnică. Doar dând-o în judecată am reuşit să recuperăm anumite datorii la întreţinere, credeţi-ne că ne-am săturat şi noi de aceste procese. În toamna lui 2017 a avut două popriri cu executare judecătorească pentru datorii în valoare de 17.000 de lei, iar aceşti bani i s-au luat din cont. Bineînţeles că de atunci a acumulat alte datorii şi a trebuit din nou prin Asociaţia de Locatari să deschidem un alt proces pentru a recupera pagubele. Din cauza ei au de suferit şi ceilalţi locatari”, a declarat, în trecut, administratorul blocului în care locuiește diva.

După ce au analizat probele, magistrații au ajuns la o concluzie și au obligat-o pe vedetă să-și plătească datoriile la întreținere, la care se adaugă cheltuielile de judecată, în valoare de 1.000 lei. Vica are la dispoziție 30 de zile să conteste decizia judecătorilor.

”Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2666,97 lei cu titlul de cote de întreţinere aferente perioadei august 2019-februarie 2020, suma de 609,15 lei cu titlul de fond de reparaţii curente, pentru aceeaşi perioadă, suma de 300 lei, fond curăţenie şi întreţinere spaţii comune aferent perioadei octombrie 2019-decembrie 2019, suma de 296,71 lei, penalităţi de întârziere la cotele de întreţinere şi fondurile menţionate anterior pentru perioada august 2019-noiembrie 2019, suma de 1139,33 lei, penalităţi de întârziere aferente obligațiilor de plată restante din perioada ianuarie 2019-iulie 2019, penalități calculate pentru perioada 27.09.2019-26.03.2020”, se arată în sentință.

