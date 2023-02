Vica Blochina de la Survivor România, dezvăluiri șocante după eliminare: „Atât de scârbos, ceva îngrozitor”

a ajuns deja acasă, însă nu poate uita prea ușor tot ce s-a întâmplat în Dominicană. În exclusivitate pentru FANATIK, Faimoasa a acordat un interviu în cadrul căruia ne-a povestit toate detaliile de culise pe care oamenii, din confortul casei lor și din fața televizoarelor, nu le văd.

Vica Blochina, șocată de condițiile de la Survivor România

Vica Blochina a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, faptul că i-a fost cel mai greu din punct de vedere al condițiilor de igienă din Dominicană, de la Condiții care, de fapt, nici nu existau pentru concurenți

Fără creme, fără o perie de păr, fără detergent sau balsam de rufe, fără haine curate și cu toate insectele care îi roiau în jurul capului, Vica Blochina a trăit un adevărat coșmar. Chiar și așa, Faimoasa se simte mândră că a reușit, la cei 47 de ani ai săi, să fie un exemplu pentru femeile de vârsta ei și să demonstreze că se poate să reziști în condiții care par imposibile.

Vica Blochina de la Survivor: „Cu mâncarea nu am suferit prea mult”

Vica, o întrebare clișeică: cum a fost pentru tine experiența de la Survivor România? Dacă ți s-ar oferi ocazia să mai mergi în Dominicană, ai avea curajul să o faci din nou?

– A fost o ambiție pentru mine să particip la cel mai mare show din lume. Este cel mai greu show, este vorba de supraviețuire, din toate punctele de vedere. Trebuie să supraviețuiești în junglă, cu oamenii pe care nu-i cunoști și să suporți caracterele tuturor, iar ceilalți să te suporte pe tine. E joc în echipă, dar și joc individual. Contează foarte mult câte puncte aduci. Îmi cunosc limitele și asta a fost miza mea, miza pe care am jucat-o: 4 săptămâni.

Mi-am dovedit că se poate, dar mai mult de atât nu se mai putea, era prea mult. Sper că am fost un exemplu pentru multe femei care s-au uitat la mine, femei peste 40 de ani. Am primit foarte multe mesaje, dar este o experiență de nerepetat pentru mine. A fost prea dură, mult prea dură pentru mine și pentru ceea ce sunt eu.

„Am suferit enorm atunci când nu am adus un punct”

Care a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l faci/să-l înveți, departe de casă. Ce ți-a lipsit cel mai mult, din punct de vedere al igienei și al confortului?

– Cu siguranță a fost foarte greu, căci nu am avut nici măcar minimul de condiții de igienă. Nu am avut duș, șampon, wc, am dormit pe jos, pe nisip, cu toate insectele. Cu mâncarea nu am suferit foarte mult. Cel mai greu moment a fost atunci când am ajuns pe traseu, atunci a fost cel mai mare impact psihic. Tot ce conta era să aduci puncte. Dacă nu aduceai puncte și erai slab pe traseu, ceilalți te compătimeau și spuneau că trebuie să pleci acasă.

Ultimele săptămâni mi-am dat seama că eram chiar bună pe traseu, eram mult mai rapidă, dar stresul a fost extrem de mare. Psihic, pe mine m-a dărâmat fiecare punct pierdut. Am suferit enorm atunci când nu aduceam un punct. Mă certam eu pe mine pentru asta!

„Mama mea plângea, văzând ce iad e acolo”

Cum a fost această perioadă în care ai stat departe de fiul tău? Ce ți-a spus atunci când ai ajuns acasă?

– Nu este primul meu reality show în care am stat departe de familie. Am stat și la Ferma 3 luni de zile, nici atunci n-am avut niciun fel de contact cu familia mea, cu fiul meu, când copilul meu chiar avea nevoie de mine. Acum copilul meu are 16 ani, nu a fost nicio problemă. La Asia Express iarăși au fost 7 săptămâni, aici am rezistat cel mai puțin.

De obicei, dacă vrei să reziști în astfel de competiții, pui niște bariere și nu te gândești acasă. Nu m-am gândit deloc acasă, nu mi-am permis să-mi fie dor de nimeni și de nimic. Când am ieșit din competiție am sunat-o pe mama mea, care, neînțelegând limba română, plângea văzând ce iad e acolo, cât de greu a fost… Nu înțelegea de ce mi-a trebuit mie să merg acolo, a fost foarte emoționant. Mi-a zis fiul meu că la cei 47 de ani pe care îi am, am fost foarte bună pe traseu. El nu cred că a înțeles prin ce am trecut eu, de fapt, psihic vorbind și e mai bine așa. A fost ceva inuman, cel puțin pentru mine.

Vica Blochina: „Zici că m-am întors din război, de la olimpiadă”

Cum te-a primit familia, cum te-au primit prietenii și toți cei dragi ție, la aterizarea în România?

– Eu sunt super copleșită de emoție, de tot ce mi se întâmplă de când am venit. Câte felicitări am primit de la oamenii dragi, de la familie, copil, prieteni… Nu știam că o să aibă un așa mare impact acest Survivor România. Eram obișnuită de la alte proiecte să ajung acasă. Nu credeam să aibă un impact emoțional așa mare. Zici că m-am întors din război, din olimpiadă. Prietenii mei m-au susținut, e ceva incredibil ce se întâmplă cu mine în viață. Nu am intrat încă în normalitate. Nu am început munca, nu pot să dorm. Adorm târziu, din cauza fusului orar, mă trezesc târziu. Emoțiile sunt copleșitoare. În primele zile când am ieșit din competiție, eram bipolară. Ba plângeam, ba râdeam. E copleșitor ce mi se întâmplă acum.

Faimoasa Vica Blochina: „Am plecat cu zero șanse la Survivor România”

Crezi că ai fi putut să faci altfel de lucruri la Survivor? Sau să dai mai mult decât ai dat?

– Atât de mult mi-am dorit să dovedesc lumii că eu sunt mult mai mult decât se aștepta toată lumea să fiu. Am fost singurul concurent din această competiție care a plecat cu zero șanse. Eram în derâderea tuturor. Ziceau toți că nu sunt în stare, că ce caut acolo… că o să plec prima. A fost deranjant, dar am zis că trebuie să le arăt eu tuturor cine sunt și ce pot să fac. Asta m-a ambiționat pe mine! Am dat mai mult decât m-am așteptat vreodată. Eu pentru mine însămi am fost o surpriză, atunci când am văzut ce pot face acolo, cum pot acționa în momentele de stres și cum pot aduce puncte.

Eu sunt o persoană sportivă, dar așa, pentru mine, pentru sănătate. M-am uitat ani de zile la Survivor ca la o emisiune SF și ziceam că nu mă văd vreodată acolo. Dar uite cum m-a adus și pe mine viața la Survivor și cum am făcut față cu brio.

Vica, îngrozită de cum arăta la televizor, la Survivor România

Pe grupurile susținătorilor emisiunii oamenii te laudă și te apreciază pentru curajul de care ai dat dovadă, pentru faptul că ai renunțat la confortul de acasă și că tot acasă ai lăsat eticheta de femeie care nu se murdărește, care nu stă nemachiată, care nu stă în aceleași haine și că nu mulți te-ar fi văzut vreodată în această ipostază grea de la Survivor. Ce părere ai? Ești bucuroasă că oamenii au putut să cunoască și o altfel de Vica, una naturală, fără rețineri, fără artificii de înfrumusețare?

– Noi nu am avut oglindă la Survivor. Tu nu știi cum arăți. Îmi făceam un coc, nu aveam cu ce să perii părul. Toate fetele îmi ziceau că nu știu cum fac eu să arate bine mereu părul meu. Când am venit de la Survivor și am văzut imaginile, m-am speriat, sincer spun. Eu nu sunt chiar așa nasoală. Nu sunt vreo superbitate, dar atunci când m-am văzut în lumina aia, m-am speriat.

Pe de altă parte, mi se pare că a fost foarte mișto, mi-am asumat asta. Eu sunt o femeie cochetă și îmi place să arăt bine. Nu aș mai repeta experiența asta. Îmi pare rău că nu am avut o oglindă, să pun măcar un rimel sau un creion. Am fost foarte arsă de soare, am făcut o alergie puternică la față. Eram umflată, la față, sub ochi, cu buzele pline de bube. Eram mușcată de insecte, dar ăsta e Survivor. Eu sunt mândră de mine în fiecare ipostază. Nu am fost foarte fericită, când m-am văzut, m-am speriat! (râde).

„Înainte să plec mi-am pus părul pe bigudiuri improvizate, din crengi”

Am spălat în fiecare zi hainele, în apa potabilă pe care o aveam de băut. Mă spălam pe cap, eu sufăr de igienă. A fost greu pentru mine că nu am putut să dau cu un pic de șampon sau de detergent, pe haine, să miroasă frumos. Când era să-mi fac părul, la plecare, mi-am inventat bigudiurile din bețe, din crengile de pe plajă găsite. Mi-am spălat părul cu apă din mare și cu apă plată, l-am uscat și l-am pus pe crengile respective. Cei din producție îmi ziceau că arăt de parcă am ieșit de la coafor. M-am machiat puțin cu un pic de cărbune, așa cât am putut eu să văd în capacul ăla de la cratiță pe care l-am avut. Groaznic, îmi vine să plâng când mă gândesc prin ce am trecut.

În altă ordine de idei, am grijă de mine, am grijă ce mănânc. Acum e foarte greu de când m-am întors, pentru că îmi este mereu foame. Fac foarte des masaj, fac sport și încerc să am grijă de mine. Și râd foarte mult! Asta mi-a lipsit la Survivor, faptul că nu aveam cu cine să râd, nu era nimeni pe vibe cu mine. Eu, acasă, râd de dimineață și până seară.

”Încercam să mă inhib, să nu mă duc la wc”

Ce produse de igienă ați primit atunci când ați ajuns în marea aventură Survivor? Ți-a fost greu să te adaptezi condițiilor de a-ți face nevoile în natură? Gheboasă spunea că a fost extrem de greu acest aspect, cel puțin de acceptat…

– Noi nu am primit produse de igienă. Am avut o lamă de ras, ni s-a dat după o săptămână. Nu am avut nici perie de păr, nimic. Lama trebuia s-o primim, că eram în costum de baie. Ni s-a dat o lamă cu chiu, cu vai. Bubele astea la gură pe care le-am avut mi-au ieșit de scârbă și de silă, pentru că nu am putut să mă adaptez că trebuie să merg la wc. Când trebuia să merg în junglă și mă gândeam că alți colegi au fost acolo și și-au făcut nevoile, mi se părea atât de scârbos… Nu pot explica! Când mă trezeam, nu știam ce să fac ca să nu mă duc la wc. Era ceva îngrozitor.

Asta a fost super, super greu. Încercam să mă inhib, să nu mă duc la wc. Pentru o femeie, să nu aibă crema ei, să nu aibă șampon, balsam, o perie… E greu. Cu mâncarea nu mi-a fost greu, sunt obișnuită cu tot felul de detoxifieri. Nici cu dormitul pe jos nu a fost așa o mare problemă…2 săptămâni mi-au amorțit mâinile și picioarele, până s-a obișnuit corpul, apoi a fost foarte ok. În afara faptului că toți cei care dormeau pe spate, sforăiau, a fost o caterincă maximă. Asta cu igiena, pentru o femeie ca mine, care are tot ce-i trebuie și trăiești în condiții wow, pe bune, eu chiar trăiesc în condiții de lux, a fost greu. În prima săptămână, eu plângeam noapte de noapte, nu voiam să mă vadă colegii.

”În afară de Kamara, Ștefi, Remus, mie nu-mi este drag nimeni”

Cine îți dorești să câștige? Pe cine susții în competiție și cum este să privești Survivor de acasă?

– E prea devreme… Se vor schimba foarte mult caracterele, oamenii, poveștile de viață, trebuie să vedem cine mai vine, cine mai pleacă. După încă o lună și jumătate putem să vorbim de asta. Acum mă uit la ai mei la televizor și eu, știind caracterele tuturor, îmi vine să țin uneori cu Războinicii, pentru că mai bine te ții cu ăia pe care nu-i cunoști. E foarte multă perversitate.

Pe mine mă deranjează îngrozitor fățărnicia asta, pe mine mă distruge. În afară de Kamara, Ștefi, Remus, mie nu-mi este drag nimeni. Lucrurile astea se vor schimba… În schimb, la Războinici, când am plecat, fetele au plâns. Cumva mi-au devenit foarte dragi. Aștept să mai treacă o lună și apoi aș vrea să spun cine poate să fie câștigătorul.