Vica Blochina, diagnosticată cu Covid, la întoarcerea din Thailanda: ”Am făcut febră și m-am închis în casă”

Vica Blochina s-a întors recent din Thailanda, acolo unde a petrecut, alături de un grup de prieteni, sărbătorile de iarnă și jumătate din luna ianuarie.

Vica Blochina a fost depistată cu noul coronavirus

Ajunsă pe meleaguri mioritice, a dat de necaz. La o zi după ce s-a instalat în România, fosta balerină a fost depistată pozitiv la infecția cu virusul din China.

Norocul divei a fost că infecția nu a adus cu ea simptome dure, trecând ușor peste perioada de boala. Vedeta s-a autoizolat și, după șapte zile, vaccinată fiind, și-a reluat stilul de viață.

”Când am ajuns în România am intrat în carantină. Eu am făcut test înainte să plec de acolo și, când am ajuns la București, a doua zi, am făcut febră și m-am testat și am ieșit pozitivă. M-am închis în casă, șapte zile am făcut carantină că sunt vaccinată. Mi-a prins bine săptămâna asta: am citit, am făcut yoga, am făcut creme, mi-am pus 100 de dorințe pe hârtie”, a spus Vica Blochina la ”Teo show”.

Vedeta, speriată de condițiile spitalicești din Asia

În fața prezentatoarei de la Kanal D, Vica Blochina a spus că se bucură că nu a trecut prin boală în timp ce se afla în Thailanda. Teama sa cea mai mare fiind aceea de a nu ajunge în spitalele din Asia.

Vica a ținut să sublinieze că frica ei s-a născut din cauza condițiilor din unitățile spitalicești de acolo. Regula locului fiind ca persoanele pozitive să fie carantinate în spital, ci nu în propria locuință, așa cum se poate face în țara noastră.

”În Asia, când ajungi la spital, doamne ferește, nu mai știi cum ieși de acolo. Două săptămâni ești carantinat pe socoteală ta. Problema e că nu știi unde ajungi, condițiile sunt rele.

Eu am fost foarte speriată din punctul ăsta de vedere și m-am gândit că dacă, doamne ferește, ieșea cineva pozitiv, că vin doctorii acolo să te testeze, ne închideau pe toți. Iau toată casa pe sus și te duc la spital, nu faci carantină în casa ta”, a completat vedeta.

Vica Blochina s-a întors mai repede în România

După toată distracția și luxul de care a avut parte pe plajele însorite din Thailanda, Vica Blochina, pe când încă se afla peste hotare, a spus public că, de teama pandemiei,

Numărul mare de infectări cu noul coronavirus a transformat Thailanda într-un loc în care haosul este cuvântul de bază, iar o posibilă închidere a țării nu ar fi exclusă.

”Noi am vrut să stăm până pe data de 20 ianuarie, dar e o nebunie aici cu COVID-ul, mi-e frică să nu se închidă Thailanda. O să încercăm să ne întoarcem un pic mai repede, e o panică totală aici. Toată lumea e panicată, mulți s-au îmbolnăvit după Revelion de COVID și s-au anulat multe zboruri. Așa că vrem să ne întoarcem mai repede acasă, să nu se întâmple ceva și să rămân până în vară aici”, spunea Vica Blochina la începutul acestei luni.