Vica Blochina, primele declarații după operația de urgență! Vedeta a avut dureri groaznice: „A durat șase ore”

Vica Blochina a trecut printr-o operație de șase ore, la sâni, și a făcut primele declarații, în exclusivitate pentru FANATIK, după intervenția suferită. Ce s-a întâmplat cu vedeta de televiziune?

Vica Blochina, ținută șase ore în operație! Ce s-a întâmplat cu vedeta

Vica Blochina a ajuns din nou pe mâna medicilor, de data asta în urma unei probleme pe care a semnalat-o la sâni. a vorbit, pentru FANATIK, despre motivul pentru care a ajuns la spital. Este vorba despre o contractură la sâni, apărută după ce a slăbit foarte mult în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Vica este în afara oricărui pericol după operație. Chiar dacă nu a avut probleme imediat după ce intervenția s-a încheiat, a fost nevoită, totuși, să stea o zi în spital, ținută sub supravegherea doctorului pentru orice eventualitate. Blochina , ieri, 27 februarie 2024, și a fost externată astăzi, 28 februarie.

„Mă durea sânul stâng”

Imediat după ce a părăsit clinica, a vorbit cu FANATIK, dorind să transmite că se simte extraordinar de bine. „Da, m-am operat la domnul doctor Auday. Operația a avut un scop clar medical. Am avut o contractură la sâni.

ADVERTISEMENT

Și dacă am slăbit 12 kilograme, făcând intervenția la nivelul abdomenului, am mers cu mare încredere la el. Operația a durat șase ore, însă mă simt foarte, foarte, foarte bine!”, a declarat Vica Blochina, pentru FANATIK.

Întrebată care a fost cauza contracturii, vedeta ne-a zis că nu știe cu exactitate să explice, însă a ajuns pe mâinile specialistului acuzând dureri puternice la sânul stâng. S-a ajuns la chirurgie după realizarea unei ecografii.

ADVERTISEMENT

„Nu știu cauza. Mă durea sânul stâng, am făcut ecografie și acolo s-a văzut contractura. Am schimbat implanturile și am ajustat abdomenul”, a completat Vica Blochina, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vica și-a micșorat stomacul anul trecut

Vica Blochina ne-a mai mărturisit și care sunt recomandările pe care doctoriii i le-au făcut după operație. Nu are voie că conducă, să care greutăți și nici să facă sport. Practic, în următoarea perioadă, lituanianca trebuie să evite orice efort posibil.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă contractura la sâni, cu care s-a confruntat Vica Blochina? Potrivit specialiștilor, contractura capsulară (cum i se spune în termeni științifici) apare, de obicei, după o intervenție pentru implant mamar. Este o reacție naturală, asemănătoare cu felul în care corpul ar cicatriza, de pildă, orice leziune. Capsula este, de fapt, stratul de țesut cicatricial, iar când se strânge în jurul implantului, vorbim despre contractură.

Nu este prima vizită la medic pe care Vica Blochina o face în ultimul an. În 2023, vedeta a fost supusă unei proceduri de micșorare a stomacului, care a costat-o undeva la 3.900 de euro. Blondina slăbise foarte mult după participarea la Survivor, însă când a ajuns în România a pus la loc mai mult decât se aștepta.

Vica a cedat psihic și a recurs, în cele din urmă, la o metodă de micșorare a stomacului destul de cunoscută. Practic, stomacul ei a fost plicaturat din afară spre interior, reducându-se, astfel, volumul.