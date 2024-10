Vica Blochina, iornizată la Asia Express. Reacție dură a blondinei: „Eu îmi umplu buzunarele, nu gura”. Exclusiv

Vica Blochina a fost informată despre o glumă nesărată pe care Ioana State a făcut-o despre ea la Asia Express. Fosta concurentă de la Survivor România ne-a spus că nu înțelege ce a vrut să spună comedianta în filmulețul care s-a viralizat pe TikTok, dar i se pare un gest urât.

Vica Blochina reacționează la gluma făcută de Ioana State despre ea la Asia Express

Vica Blochina a vrut să fie o doamnă și să nu îi dea o replică usturătoare Ioanei, mai ales că, nu își permite să comenteze despre cineva pe care nu cunoaște, lucru pe care se pare că Ioana l-a făcut la adresa ei.

Vica ne-a zis că sezonul din acest an al nu a prins-o, amintind, totodată, de participarea ei, care a fost una din cele mai urmărite de când există show-ul.

„Aia-i Vica, nu-i veveriță!”

Pe înțelesul tuturor, Ioana State l-a întrebat pe Mane Voicu, colegul ei din emisiune, cum face o veveriță, iar colegul ei a început să imite o veveriță. Bruneta l-a corectat imediat și a spus că gesturile pe care le-a făcut nu seamănă cu o veveriță: „Aia-i Vica Blochina, nu-i veveriță!”.

Despre clipul de câteva secunde care circulă pe TikTok, Vica a aflat de la prietenii ei și oamenii care o urmăresc în social media. Contactată de FANATIK, Vica a comentat gestul Ioanei State, unul pe care nu îl înțelege absolut deloc, dar i se pare destul de nepotrivit.

Ce spune vedeta: „O femeie mișto nu o să vorbească despre o femeie urât”

Vica a ținut să precizeze că ea își umple buzunarele, nu gura, referindu-se la gestul colegului Ioanei. „Nu știu cine este, eu nu mă uit la Asia Express. Nu îmi place niciun concurent din acest sezon. Eu îmi umplu buzunarele, nu îmi umplu gura, înțelegi? Îi urez multă baftă oricum. Înseamnă că e fana mea dacă mă pomenește la Asia Express.

Eu nu știu la ce s-a referit ea (n. red.: cu gestul pe care l-a făcut Mane Voicu) și ce a vrut să zică. Am fost și eu la Asia Express. Eu am muncit pentru acest proiect. Am ajuns până în finală. Am făcut mega-super-audiență. Nu înțeleg această glumă proastă. Mi-au spus și alți prieteni. Mi-a zis și Cristina Cioran că e vorba despre un gest foarte urât, dar nu știu ce vrea să zică.

Chiar nu aș vrea să o jignesc, este părerea ei. Repet, nu înțeleg de ce a făcut chestia asta. Acum dacă eu aș răspunde, aș jigni, și chiar nu vreau să fac chestia asta. Niciodată o femeie mișto nu o să vorbească despre o femeie urât.

Multă lume mi-a zis că a fost un gest foarte urât din partea ei. Dacă ea apare la televizor și începe să vorbească urât despre lume, să facă glume proaste despre persoane pe care nu le cunoaște, spune foarte multe despre ea, nu despre mine.

Repet, nu o cunosc pe această fată, nu mă uit la Asia anul ăsta, pentru că nu îmi place de nimeni de acolo. Nu m-a prins. M-am uitat într-un an pentru Puya, în alt an pentru Morodan sau pentru Răzvan Fodor. Într-un an am fost eu. Acum, sincer să îți spun, nu-mi place”, a reacționat Vica Blochina, în exclusivitate pentru FANATIK.