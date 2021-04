Vica Blochina și Victor Pițurcă, în război cu școala privată a fiului lor: “E îngrozitor! Dacă se uitau la filme deocheate?!”

Vica Blochina se află în război cu școala privată unde studiază fiul său, Edan! Lituanianca a ajuns într-o situație în care nicio mamă nu și-ar dori, după ce a investit zeci de mii de euro în educația copilului. FANATIK.RO a aflat că Vica Blochina și Victor Pițurcă, tatăl copilului, vor să-și retragă băiatul de la Happy Children Academy, după ce au sesizat mai multe nereguli în cadrul instituției.

Vica Blochina și Victor Pițurcă au făcut tot posibilul pentru a-i oferi băiatului lor, Edan (14 ani), o educație aleasă. Încă din primii ani de viață, de când a intrat în colectivitate, fiul celor doi a mers în instituții private de învățământ, iar scopul lor părea atins. Spunem părea pentru că, ajuns la vârsta adolescenței, Edan se află într-o situație de care Vica Blochina se declară extrem de nemulțumită. Motivul? Lituanianca susține că școala privată la care merge fiul ei și al lui Victor Pițurcă nu își respectă obligațiile contractuale și acuză conducerea instituției de neglijență și nerespectarea programei de învățământ.

Revoltată, vedeta mărturisește că a plătit peste 1.000 de euro pe lună – taxa școlară plus șofer – pentru educația lui Edan, iar fiul ei a ajuns să fie evaluat cu nota 3. Vrea să-și transfere copilul la școală, dar, pentru a fi acceptat, Edan este nevoit să facă zilnic meditații, pentru care ea scoate alți bani din buzunar.

Vica Blochina și Victor Pițurcă, în război cu școala privată la care merge fiul lor

“La școala privată la care merge, Edan a fost evaluat cu un punctaj de 9, 5. Am dus copilul la alte două evaluari, una la stat, alta la privat, unde a obținut abia nota 3 . Deci ca să înțelegeți ce înseamnă o școală privată care vrea doar să îți ia banii și zice cât de bine învață copilul. Edan este un copil foarte deștept, citește mult, învață bine, dar nivelul școlii respective este foarte jos. Sunt foarte, foarte în urmă cu programa. Au fost tot felul de situații, am făcut și sesizare autorităților, deoarece, în pandemie, copiii au fost lăsați singuri, când li s-au permis să vină la școală. Profesorii nu au venit la ore și ei au fost lăsați singuri, în clasă, timp de patru ore. Nesupravegheați! De acolo a pornit tot și am vrut să mut copilul.

Eu am mutat copilul la școala respectivă pentru că este în Pipera și era aproape de tatăl lui și pentru că erau puțini copii în clasă. M-a încântat lucru ăsta, știam că fiind 5, 6 copii în clasă o să se ocupe foarte mult de ei, să înțeleagă bine materiile. Dezamăgirea pentru noi a fost foarte mare când am văzut că școala voia doar să încaseze banii. Pentru șofer și taxele școlare plătesc peste 1000 de euro pe lună. Taxele școlare sunt 600-700 de euro, iar cu șofer, cu tot, ajungeam la 1000 -1100 de euro pe lună.

Pe perioada pandemiei nu am mai plătit șoferul, dar taxele au rămas. Au retras mai mulți părinți copiii. Eu am ajuns să plătesc, pe lângă școală, și 200 de lei meditații pe zi, la matematică și română. Calculați cât costă pe lună, de luni până joi, aceste meditații!

E foarte greu să muți un copil de la privat la stat, deoarece ei sunt obișnuiți cu sistemul privat, e normal să fie mai giugiuliți. La stat, e armată frate, acolo trebuie să fii foarte bun și să înțelegi! Îți dai seama, pleacă de la 10 copii în clasă și ajung la peste 30. Nu mai au timp profesorii, explică o dată și gata! De asta sunt foarte nedumerită, că nici la școala de stat nu am tragere de inimă, sincer, după ce am fost și am văzut. Noi am făcut plângere peste tot, și la Inspectorat, și vreau să văd ce măsură s-a luat.”, a declarat Vica Blochina, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

Vica Blochina, dialog incredibil cu directorul școlii: “Nu vă supărați, cum îi lăsați nesupravegheați? Dacă se uită la filme deocheate?”

Scandalizată de modul în care și-a desfășurat instituția activitatea, mai ales pe perioada pandemiei, în care copiii au fost lăsați nesupravegheați, iar profesorii au lipsit de la ore, Vica a pus mâna pe telefon și a cerut explicații. Lituanianca a avut însă un alt șoc! Directorul instituției nu a venit cu soluții și i-a cerut să-și mute copilul la alta școală.

“Când copiii au fost lăsați singur în clasă, l-am sunat pe directorul școlii și l-am întrebat ce s-a întâmplat, de ce au lăsat copiii singuri ? Sunt băieți, sunt adolescenți, nu ai cum să-i lași nesupravegheați patru ore. La care zice: ‘Haide, doamnă, lăsați, copiii sunt mari, nu se întâmplă nimic!’. Păi , dar nu te supăra pe mine, ăsta este răspunsul unui director de școală? Nu vă supărați, poate se uită pe filme deocheate, pe asta… Le-ați dat un laptop copiilor și nimeni nu s-a uitat la ei în clasă. La care el: ‘Ei, da, lasă, că și acasă dacă vrea nu se uită? Dacă nu vă convine, de ce nu îl luați de aici?’. Acasă copilul este super educat și ținut în frâu, că noi stăm non-stop cu el. Este îngrozitor!

Edan în fiecare zi are activități. Ziua – școala, seara – fotbal. Dacă nu e fotbal, e box. Citește, el nu stă toată ziua pe calculator! Este un copil foarte deștept, foarte isteț, cred că la anul o să-și dea către ce direcție vrea să o ia. Copilul trebuie să învețe!”, ne-a spus Vica Blochina revoltată.

FANATIK.RO a contactat școala Happy Children Academy, pentru a solicita un punct de vedere, dar, până la această oră, nu am primit niciun răspuns oficial din partea instituției.