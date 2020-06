Vica Blochina, strigăt disperat pe internet: „Plâng încontinuu. Vă rog să mă ajutați”

View this post on Instagram

Dragii mei am mare nevoie de ajutorul vostru. Azi dimineata mi am pierdut pisica , un suflet pe care îl iubesc f mult.. A dispărut azi dimineata in zona Episcop Chesarie , Piata Cosbuc . Va rog mult sa ma ajutati sa o gasesc , sa dati share la postarea mea sau daca ati vazut o sau gasit o sa mi scrieti neaparat . Ofer recompensa 1500 LEI . Va multumesc mult.

A post shared by Vica Blochina (@vica_blochina) on Jun 4, 2020 at 6:06am PDT