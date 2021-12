Vica Blochina, un nou accident! Mașina vedetei, făcută praf de o basculantă

Ziua de 3 decembrie a fost, pentru Vica Blochina, una cât se poate de proastă încă de la primele ore ale dimineții. Mai exact, Vica Blochina a avut parte de un accident de mașină, bolidul vedetei fiind afectat serios de o basculantă.

Vica Blochina, accident de mașină

Vineri, pe 3 decembrie 2021, pe contul de socializare al Vicăi Blochina a fost anunțat un eveniment cât se poate de trist pentru vedetă: cel de-al doilea accident de mașină din acest an, bolidul ei necesitând, din nou, intervenția mecanicilor.

De această dată însă, preciza vedeta, cel care a fost vinovat a fost șoferul unei basculante care, probabil, nu a observat-o în trafic pe focoasa blondină și care, ocupat să vorbească la telefon, i-a lovit serios mașina.

ADVERTISEMENT

“Când ești șef de basculantă și vorbești la telefon în timp ce conduci…”, a notat Vica Blochina pe contul ei de Instagram, revoltată din cale afară de cele întâmplate în trafic și pentru că mașina ei are, din nou, de făcut drumuri la mecanic.

Din fericire însă, blondina care s-a iubit cu Victor Pițurcă și i-a dăruit acestuia un fiu și șoferul basculantei s-au înțeles asupra vinovăției celui din urmă și au încheiat o declarație amiabilă pentru ca Vica Blochina să își poată repara bolidul, iar costurile să fie suportate de asiguratorul mastodontului care a lovit-o.

ADVERTISEMENT

Vica Blochina a mai făcut, anul acesta, accident de mașină

Vica Blochina nu este la primul accident de mașină din acest an, ea reușind, în luna martie să provoace un incident în trafic. De acea dată însă, cea care a fost vinovată a fost blondina, susținând, la acea vreme, că ar fi leșinat la volan.

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat în altă mașină. Am leșinat practic la volan. Și am rupt oglinda. Mașina este lovită”, povestea, în martie, Vica Blochina pentru .

ADVERTISEMENT

Mai mult, la acea vreme, Vica Blochina a fost preluată de o ambulanță și dusă la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate, lucru care, din fericire, nu s-a petrecut și zilele trecute, atunci când o basculantă i-a lovit mașina.

Vica Blochina, supărată pe Victor Pițurcă

Vica Blochina pare să fie supărată pe Victor Pițurcă, fostul ei iubit și tatăl fiului ei, Edan. Mai mult, de curând, ea a dezvăluit că, la vremea când era însărcinată, antrenorul nu a ajutat-o deloc.

ADVERTISEMENT

„Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot! Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor. Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat.

E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum”, a declarat Vica Blochina la emisiunea La Măruță de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, în ciuda faptului că beneficiază de o pensie alimentară generoasă din partea lui Victor Pițurcă, , fosta amantă a antrenorului judecându-se, de ani buni deja, cu vecinii săi din cauza cheltuielilor de întreținere ale apartamentului de lux în care locuiește.