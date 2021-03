Vice-premierul Kelemen Hunor anunță ce se va întâmpla cu Vlad Voiculescu. Va fi remaniat Ministrul Sănătății?

Vice-premierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, s-a implicat miercuri în scandalul între Vlad Voiculescu și prim-ministrul României, Florin Cîțu, explicând ce se va întâmpla în viitorul apropiat în legătură cu Ministrul Sănătății și ce s-a discutat despre remanierea acestuia.

Prim-ministrul României a anunțat un control la Ministerul Sănătății după ce Voiculescu a publicat date defalcate, pe fiecare județ, despre evoluția pandemiei.

Hunor a avut mai multe intervenții în ultima perioadă în legătură cu sporurile și salariile din aparatul bugetar, venind cu mai multe propuneri de reducere a cheltuielilor.

Kelemen Hunor se implică în cearta dintre Florin Cîțu și Vlad Voiculescu. Va fi remaniat ministrul?

“Într-o coaliție apar astfel de situații, în special la început. Transparența este necesară, aceasta nu poate să fie pusă sub semnul întrebării, dacă vrem încredere în autorități din partea cetățenilor trebuie să fie maximă.

Pe de altă parte, când Ministrul Sănătății publică niște date este corect să vorbești cu premierul, nu e normal ca acesta să afle din presă.

Sunt convins că Ministrul Sănătății va da toate explicațiile necesare legate de aceste date, este nevoie să avem transparență și comunicarea să fie cât mai corectă între prim-ministru și miniștri.

Nu e un scandal, vin de la o întrunire cu colegii din cabinet, poate scandalul e în presă, eu nu citesc presa de dimineață până seara, listele s-au publicat și toată lumea este de acord că avem nevoie de transparență.

Oamenii discută la această oră lucruri importante despre Planul Național de Reziliență și Redresare.

Nu am discutat de nicio remaniere, am citit și eu astăzi pe flux că nu a cerut demisia ministrului Voiculescu, nu s-a discutat acest lucru. Bineînțeles că premierul face remaniera, dar se discută și in interiorul coaliției”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Vice-premierul, despre restricția de circulație după ora 22: “Vrem, nu vrem, vine și la noi valul al treilea”

“Dacă v-ați uitat la orașele mari, la ora 23.00 încă este o mișcare uriașă. Vrem, nu vrem, vine și la noi valul trei, uitați-vă ce se întâmplă la vest de noi și în nordul Europei.

Nu putem închide țara, nu putem închide școlile, în România oamenii sunt relaxați față de alții, trebuie să ne gândim și la alte măsuri. Noi am respectat propunerea de la specialiști, de la epidemiologi, e bine ca nu politicienii să spună ce este de făcut, ci cei care au competență.

Sper că reușim să controlăm valul al treilea și nu vor fi situații mult mai rele decât ce am văzut până acum. Peste o lună vom discuta din nou ce este de făcut, astăzi am prelungit starea de alertă până pe 14 martie”, a adăugat Hunor.