Vicepremierul Dragoș Anastasiu, contrazis de DNA în scandalul mitei date la ANAF. Motivul pentru care procurorii au clasat dosarul

DNA l-a contrazis pe Dragoș Anastasiu în legătură cu scandalul mitei date la ANAF. Vicepremierul din Guvernul Bolojan nu a fost doar martor, ci denunțător.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu, contrazis de DNA. Nu a fost doar martor în dosarul mitei date la ANAF

În perioada 2009 – 2017, timp de opt ani, companiile vicepremierului pentru a scăpa de problemele din timpul controalelor, după cum a arătat o anchetă DNA. În urma anchetei, funcționara care a luat șpagă s-a ales cu o condamnare definitivă.

În fașa procurorilor DNA, dar și a judecătorilor, Dragoș Anastasiu a recunoscut că a mituit angajata ANAF. Vineri, vicepremierul a avut o reacție în legătură cu informațiile apărute în spațiul public. Acesta a precizat, în mesajul său, că a fost “martor, nu denunțător”.

Într-un răspuns pentru , Direcția Națională Anticorupție (DNA) a transmis că Dragoș Anastasiu și Cristian Băciucu “au avut calitatea de martori denunțători” în dosarul penal în care a fost condamnată pentru luare de mită o inspectoare ANAF. Acest răspuns contrazice atât explicația vicepremierului, cât și pe cea a purtătorului de cuvânt al Guvernului.

“În dosarul la care faceți referire, cele două persoane menționate în solicitare au avut calitatea de martori denunțători, motiv pentru care la emiterea rechizitoriului la data de 17 mai 2018, procurorii anticorupție au dispus clasarea față de aceștia în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală raportat la art. 16 lit. d din Codul de Procedură Penală”, a transmis DNA, potrivit sursei menționate.

GFMedia solicitase clarificări privind calitatea reprezentanților firmei Touring Eurolines SA, Cristian Băciucu și Dragoș Michael Anastasiu, în dosarul în care este vizată Angela Burlacu.

Ce a transmis Dragoș Anastasiu vineri

În mesajul său, că nu a fost denunțător și că nu a avut vreun avantaj juridic. În plus, vicepremierul a transmis că nu a avut vreodată condamnări penale.

“În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală”, a fost mesajul transmis de vicepremier pe , pe 25 iulie.

De asemenea, tot pe 25 iulie, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a transmis că “vicepremierul Dragoș Anastasiu nu a avut calitate de denunțător, învinuit, inculpat, condamnat în dosarul DNA”. Aceasta a mai precizat că “singura sa calitate a fost aceea de martor”.

“A fost audiat în această calitate de procurori și judecători care nu au considerat că sunt întrunite condițiile pentru schimbarea acestei unice calități. Dosarul penal s-a încheiat prin hotărâre defintivă”, a mai explicat Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

În cursul zilei de vineri, Ioana Dogioiu a avut o intervenția la B1 TV. Aceasta a subliniat, din nou, că vicepremierul a avut doar calitate de martor. Aceasta a fost întrebată dacă vicepremierul va rămâne în cabinetul premierului.

“Eu alt comentariu nu doresc să fac. Este ceea ce am dorit să vă precizez, pentru o corectă, completă și riguroasă informare”, a fost răspunsul purtătoarei de cuvânt.