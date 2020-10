Vicepreședintele FRF, infectat cu coronavirus! A rămas la Reykjavik împreună cu Gabriel Bodescu

România a susținut pe data de 08 octombrie la Reykjavik, barajul de calificare pentru EURO, în compania naționalei Islandei, meci pierdut cu 2-1 de tricolori.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că din delegația României care a părăsit Islanda pe 9 octombrie, nu a făcut parte secretarul general-adjunct Gabriel Bodescu, singurul cu rezultat pozitiv la testarea Covid efectuată pe aeroportul din Keflavik la sosirea de marți, 6 octombrie.

Se pare că pe lângă secretarul general-adjunct, Gabriel Bodescu, la Reykjavik a rămas si vicepreședintele Federației, Octavian Goga, care a fost de asemenea infectat cu COVID-19.

Răzvan Burleanu a confirmat că cei doi se află în continuare la Reykjavik

Se pare că cei doi se află într-un hotel de carantina din Reykjavik, de mai bine de o săptămână, fiind lăsați acolo după ce delegația României a părăsit Islanda și a făcut deplasarea la Oslo.

Tocmai din acest motiv, Răzvan Burleanu a declarat că nu a făcut deplasarea în Norvegia: ,,Am preferat să nu ia contact cu jucătorii și cu staff-ul. De asta nu am făcut nici eu deplasarea în Norvegia, pentru a-mi mai face teste. Am ieșit negativ la trei teste consecutive”, a declarat Burleanu.

Președintele Federației Române de Fotbal a confirmat FANATIK și a precizat că cei doi se află în continuare la Reykjavik în carantină: ,,Doi colegi de-ai ei se află în continuare în carantină în Islanda”, a mai spus Burleanu.

Islandezii au pornit un adevărat război psihologic, iar rezultatele testelor COVID au venit cu mai puțin de 24 de ore înainte de meci

Testul COVID obligatoriu cerut de guvernul islandez la intrarea în țară și efectuat de orice persoană care vine din străinătate le-a dat mari bătăi de cap celor din delegația României.

Delegația României a fost testul PCR obligatoriu și li s-a comunicat că rezultatele vor fi trimise în 4-8 ore printr-un sms personal fiecăruia, însă lucrurile nu a stat deloc așa.

Nicolae Stanciu a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului despre tehnici psihologice ale islandezilor, care au întârziat intenționat trimiterea rezultatelor testelor COVID-19: ,,Am făcut testele deja de o zi! Sincer, nu pot să nu mă gândesc la un război psihologic. Ne-au spus că va dura maxim 4-8, dar a trecut deja o zi.

Nu ştiu câţi au primit testele. Îmi e greu să cred că ar face asta şi nu vreau să mă gândesc că se va întâmpla ce au păţit cei de la Slovan Bratislava în Insulele Feroe”, a declarat Stanciu la conferinţa de presă.