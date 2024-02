Vicepreședintele Academiei Române, tranșant în cazul Simonei Halep. “Nu înghiți orice ca șobolanul!”

. Fostul număr 1 mondial s-a prezentat la audierile de la TAS alături trei avocați și de fratele acesteia, Nicolae. Halep speră să primească o decizie favorabilă în urma suspendării pentru dopaj.

Vicepreședintele Academiei Române, tranșant în cazul Simonei Halep

Pe subiectul a discutat și vicepreședintele Academiei Române. Victor Voicu a fost tranșant în cazul Simonei Halep, în urma acțiunilor sportivei din ultima perioadă.

Vicepreședintele Academiei Române este și profesor doctor, expert toxicolog și farmacolog. Astfel, Victor Voicu a făcut o analiză amănunțită despre situația Simonei Halep și șansele acesteia de a primi o sentință favorabilă la TAS.

“Dacă verdictele sunt foarte diferite (n.r. – între cel de la Sport Resolutions și TAS), oamenii sunt ori șarlatani, ori incompetenți, ori nu sunt întregi la minte! În mod normal trebuie să existe o coerență. E știința, sunt lucruri verificabile, demonstrabile, măsurabile, cuantificabile, cum vreți să spuneți. Substanțele stau în corpul nostru cât vor ele, nu cât spun unii sau alții.

Nu merge să faci pe victima. Acolo sunt niște oameni cu anvergură. Nu se sperie așa ușor. Am văzut că în ultimul timp și-a schimbat strategia. Poate că a fost cam târziu. Era mai bine dacă mergea pe ideea aceasta. ‘Eu nu am luat Roxadustat, dar am consumat un supliment alimentar. Haideți să vedem ce conține acesta. Poate e contaminat. Vă pun la dispoziție tot’. Când știi că ești onest, așa cred că trebuie să faci”, a spus vicepreședintele Academiei Române, la .

“Nu înghiți orice ca șobolanul!”

“Era obligatoriu să scrie de unde provine, în primul rând. Dar e ciudat. Ai un produs în mână și nu știi de unde e? Și tu îl mănânci? Și dacă nu i-au dat în judecată… iarăși ceva cu semnul întrebării. Ok, nu știai de unde vine, însă poți face teste.

Contează și termenul de valabilitate. Fiecare lot poate avea problemele lui, să știți. Cu aceste lucruri trebuie să fii foarte atent. Poate intra cineva la pușcărie. Doamne ferește, poate muri cineva. Cel mai bine este să iei decât ce e aprobat de Agenția Mondială Anti-Doping. Așa sigur nu poți greși.

Când ajungi la acest nivel și știi să sunt cu ochii pe tine, pentru că sunt foarte mulți bani în joc, nu e doar etică, nu iei orice. Nu înghiți orice ca șobolanul! Nu-mi poți permite doar pentru că nu scrie nimic îndoielnic pe etichetă. Verifici!

Nu poți pleca de la ideea că toți sunt de bună credință. Sau că se pricep. Sau că știu de unde vine suplimentul. E un habarnism. E amatorism, e improvizație. Mai ales că Simona nu mai are 16 ani. Știi că te expui, știi că dacă pici într-o astfel de groapă te duci…”, a mai spus Victor Voicu, pentru sursa citată.