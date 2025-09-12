Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta

Adrian Axinia, vicepreședinte AUR și europarlamentar, a anunțat, pe 5 septembrie, că solicită președintelui României, Nicușor Dan, declanșarea procedurii de convocare a unui referendum privind participarea țării noastre la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina. Axinia a menționat că, dacă Nicușor Dan nu va convoca referendumul, formațiunea politică va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii din funcţie a şefului statului.

Adrian Axinia a fost prins circulând în localitate cu 103 km/h

Axinia a declarat că ”românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menţinerea păcii, şi că acest lucru ar reprezenta o mare vulnerabilitate pentru România în cazul reizbucnirii conflictului”. El a mai arătat că AUR îi solicită preşedintelui Nicușor Dan desecretizarea tuturor .

Numele lui Adrian Axinia figurează ca petent într-un dosar înregistrat pe 8 iulie 2024 la Judecătoria Roman, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, în timp ce intimat este Inspectoratul Județean de Poliție Neamț. Axinia a formulat plângere contravențională împotriva unui proces verbal din 6 iulie 2024.

În dosar se arată că prin procesul-verbal de contravenție întocmit de un agent din cadrul intimatei IPJ Neamț, petentul Adrian Axinia a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.485 de lei pentru săvârșirea contravențiilor constând în aceea că, la data de 06.07.2024, ora 15:01, a condus auto marca Dacia Duster, pe DN2 în interiorul unei localități din județul Neamț, cu viteza de 103 km/h (+53 km/h), viteza stabilită cu aparatul radar montat pe autospeciala MAI 44945.

De asemenea, Adrian Axinia nu a avut asupra sa cartea de identitate. IPJ Neamț a arătat că lui Axinia i s-a reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Poliția a mai menționat că Adrian Axinia a semnat procesul verbal de contravenție cu obiecțiuni, iar ulterior a formulat prezenta plângere. Axinia a arătat că, la data de 06.07.2024, se deplasa cu autoturismul prin localitate, fiind oprit de organele de poliţie care i-au comunicat că ar fi circulat cu o viteză de 103km/h.

Adrian Axinia a susținut că nu știe cu ce viteză rula

El a susținut că nu a săvârşit această faptă, iar organul de poliție a apreciat în mod greșit că ar fi circulat cu viteză excesivă, motiv pentru care solicită IPJ Neamț să depună toată documentația care a stat la baza întocmirii procesului verbal contestat, fiind în sarcina acesteia să probeze vinovăţia sa, iar în favoarea lui funcţionează prezumţia de nevinovăţie. De asemenea, Axinia a susţinut că a formulat obiecţiuni prin care a arătat faptul că nu știe cu ce viteză rula la momentul respectiv și nici dacă la momentul la care a fost surprins de aparatul radar era în localitate.

Sub aspectul legalității, analizând modul de întocmire a procesului-verbal, instanța a constatat că acesta respectă dispozițiile imperative ale legii, nefiind incidentă niciuna dintre cauzele de nulitate absolută prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001. Procesul-verbal de contravenție conține mențiunile privitoare la numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, descrierea faptei săvârșite, data comiterii acesteia și semnătura agentului constatator. Procesul-verbal conține și semnătura petentului.

În ceea ce privește locul săvârșirii faptei, instanța a constatat că acesta a fost individualizat, fiind vorba despre DN2/E85 în localitate, în zona de acțiune a indicatorului de limitare a vitezei la 50 km/h, după cum rezultă din procesul verbal de constatare a contravenției, fapta fiind astfel suficient descrisă. Așadar, sub aspectul legalității procesului verbal de contravenție, instanța a constatat că acesta cuprinde mențiunile prevăzute de art. l6 –17 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor care, în lipsă, ar putea atrage sancțiunea nulității absolute.

Vicepreședintele AUR a pierdut procesul cu IPJ Neamț

Instanța a arătat că Adrian Axinia a avut posibilitatea de a-și proba susținerile și de a-și formula apărările, acestuia fiindu-i comunicată întâmpinarea depusă de intimatul IPJ Neamț, precum și un exemplar al înregistrării video conținând înregistrarea faptei săvârșite. Totodată, instanța a încuviințat pentru petent proba cu înscrisurile solicitate și proba cu înregistrarea video, pe care le-a administrat conform legii, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Astfel, în urma vizionării de către instanță a înregistrării video efectuată pe suportul digital CD, se observă că Adrian Axinia a circulat cu viteza de 103km/h pe DN2/E85 în localitate, unde limita este de 50km/h, în care este evidenţiat indicatorul care limitează viteza maximă de deplasare la 50km/h. În dosar se menționează că din imagini rezultă dincolo de orice dubiu că autoturismul a fost surprins circulând cu viteza de 103km/h în interiorul localităţii şi a redus viteza doar la vederea autospecialei de poliţie (la ora 15:01:24 şi chiar şi la ora 15:01:25 din filmarea depusă la dosarul cauzei). De asemenea, este vizibil și numărul de înmatriculare al autoturismului.

Instanța a constatat că săvârșirea faptei reținute în sarcina lui Adrian Axinia a fost constatată printr-un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, acesta fiind dispozitivul destinat măsurării vitezei (aparatul radar), a cărui documentație a fost depusă la dosar, din cuprinsul buletinului de verificare metrologică depus la dosarul cauzei de către intimat rezultând că cinemometrul de control rutier indicat în procesul-verbal de contravenție a fost declarat admis în urma verificării metrologice, valabilitatea verificării fiind de un an, precum și faptul că acest cinemometru măsoară viteza, atât în sistem staționator cât și în mișcare. Din cuprinsul buletinului de verificarea metrologică rezultă şi faptul că cinemometrul tip Autovision a fost omologat şi era în perioada de valabilitate. Pe 10 iunie 2025, Judecătoria Roman a respins cererea formulată de Adrian Axinia.