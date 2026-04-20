Vicepreședintele lui Inter, afirmație fabuloasă despre Cristi Chivu: „Un frate”

Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) se apropie cu pași repezi de cucerirea titlului în Serie A, iar vicepreședintele clubului, Javier Zanetti (52 de ani), a vorbit despre antrenorul român. Legenda „nerazzurrilor” s-a pronunțat cu privire la momentul în care Inter va cuceri titlul, după o etapă în care echipa lui Cristi Chivu s-a distanțat de locul 2.

Javier Zanetti, cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu

Javier Zanetti a subliniat calitățile fostului său coechipier, Cristi Chivu. „Îl cunosc pe Cristian, este un frate din echipa care a câștigat ‘Tripla’, sunt foarte încântat. Inteligența sa, pasiunea sa și sentimentul de apartenență la culorile noastre sunt extraordinare. Transmite toate acestea, iar jucătorii îl urmează.

(n.r. ce a avut Inter în plus față de adversare?) Munca, în fiecare săptămână, și siguranța de a urma un antrenor precum Chivu. Băieții s-au pus la dispoziția lui. (n.r. cât a mai rămas până la Scudetto?) E încă departe. Suntem precauți și umili, acesta este ADN-ul nostru. Acum suntem concentrați pe meciul din Cupă contra lui Como, iar apoi ne vom concentra pe Torino”, a afirmat fostul mare fundaș pentru SportMediaset, citat de . .

Cum a comentat Javier Zanetti situația lui Alessandro Bastoni, dorit de Barcelona

Barcelona dorește să îl transfere pe fundașul Interului, Alessandro Bastoni, iar primele discuții în acest sens au avut loc deja. , fiind huiduit la aproape orice meci disputat de Inter în deplasare, apărătorul ia în considerare varianta unei plecări în Spania, iar .

Întrebat de jurnaliștii italieni despre situația fundașului, Javier Zanetti a oferit un răspuns diplomat: „E un băiat extraordinar și asta e de ajuns pentru mine. Îl cunoaștem, știm valorile sale umane și acesta e cel mai important lucru pentru noi”. Bastoni evoluează la Inter din 2017, fiind transferat de la Atalanta.