Vicepreședintele lui Inter, afirmație fabuloasă despre Cristi Chivu: „Un frate”

Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) se apropie cu pași repezi de cucerirea titlului în Serie A, iar vicepreședintele clubului, Javier Zanetti (52 de ani), a vorbit despre antrenorul român. Legenda „nerazzurrilor” s-a pronunțat cu privire la momentul în care Inter va cuceri titlul, după o etapă în care echipa lui Cristi Chivu s-a distanțat de locul 2.
Javier Zanetti a subliniat calitățile fostului său coechipier, Cristi Chivu. „Îl cunosc pe Cristian, este un frate din echipa care a câștigat ‘Tripla’, sunt foarte încântat. Inteligența sa, pasiunea sa și sentimentul de apartenență la culorile noastre sunt extraordinare. Transmite toate acestea, iar jucătorii îl urmează.
(n.r. ce a avut Inter în plus față de adversare?) Munca, în fiecare săptămână, și siguranța de a urma un antrenor precum Chivu. Băieții s-au pus la dispoziția lui. (n.r. cât a mai rămas până la Scudetto?) E încă departe. Suntem precauți și umili, acesta este ADN-ul nostru. Acum suntem concentrați pe meciul din Cupă contra lui Como, iar apoi ne vom concentra pe Torino”, a afirmat fostul mare fundaș pentru SportMediaset, citat de tuttomercatoweb. Inter și-ar putea asigura titlul încă din următoarea etapă.
Barcelona dorește să îl transfere pe fundașul Interului, Alessandro Bastoni, iar primele discuții în acest sens au avut loc deja. Aflat într-o situație dificilă în Italia, fiind huiduit la aproape orice meci disputat de Inter în deplasare, apărătorul ia în considerare varianta unei plecări în Spania, iar liderul din La Liga ar dori să includă un jucător în „operațiune”.
Întrebat de jurnaliștii italieni despre situația fundașului, Javier Zanetti a oferit un răspuns diplomat: „E un băiat extraordinar și asta e de ajuns pentru mine. Îl cunoaștem, știm valorile sale umane și acesta e cel mai important lucru pentru noi”. Bastoni evoluează la Inter din 2017, fiind transferat de la Atalanta.