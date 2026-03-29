Vicepreședintele lui Inter, anunț important despre viitorul lui Cristi Chivu! „Mai avem opt finale”

Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) traversează un moment nefast. „Nerazzurrii” nu au obținut nicio victorie în luna martie, iar principalele rivale din lupta pentru titlu, AC Milan și Napoli, s-au apropiat la 6, respectiv 7 puncte de actualul lider din Serie A. În acest context, vicepreședintele clubului, Javier Zanetti, a fost întrebat despre viitorul tehnicianului român.

Javier Zanetti, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter

Javier Zanetti a afirmat că planul celor de la Inter este ca antrenorul român să continue pe banca echipei pentru o perioadă îndelungată. „Ne luptăm cu alte echipe care vor să câștige titul, ca și noi, dar avem încredere. Am început o treabă excelentă cu Cristian Chivu în acest sezon. Acum urmează opt finale și sperăm să terminăm sezonul în cel mai bun mod.

(n.r. planul lui Inter e să continue cu Cristian Chivu pentru mult timp?) Da. E primul lui sezon, luptăm încă pe două fronturi și avem încredere în munca băieților”, a afirmat oficialul argentinian pentru Sportitalia, citat de . Așadar, conducerea lui Inter este în continuare alături de .

Ce urmează pentru Inter după pauza internațională

Primul meci pe care echipa lui Cristi Chivu îl va disputa după pauza internațională va avea loc duminică, 5 aprilie, de la ora 21:45, pe teren propriu contra lui AS Roma, grupare aflată pe poziția a 6-a în Serie A. „Nerazzurrii” vor avea oportunitatea de a se îndepărta de cel puțin una dintre rivalele la titlu, deoarece AC Milan se va deplasa la Napoli în etapa 31.

Apoi, pe 12 aprilie, Inter va juca pe terenul revelației din actualul sezon de Serie A, Como, grupare antrenată de . După un duel în campionat contra lui Cagliari, programat pe 17 aprilie, Inter o va întâlni din nou pe Como, de această dată pe San Siro, în returul semifinalei din Cupa Italiei, partida din prima manșă încheindu-se la egalitate, 0-0.