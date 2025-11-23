Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Viciere de rezultat în SuperLiga!? Verdict dur al specialistului Cristi Balaj: „Mari semne de întrebare. Linia a fost trasă greșit!”

Cristi Balaj și-a oferit părerea în cazul arbitrajului de la meciul UTA - U Cluj 0-2. Ce a spus despre intervenția VAR-ului la golul marcat de arădeni, anulat ulterior.
Mihai Dragomir
23.11.2025 | 13:32
Analiza lui Cristi Balaj după primele meciuri din etapa a 17-a din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Cristi Balaj a comentat pe seama arbitrajelor de la primele meciuri ale etapei a 17-a din SuperLiga. Fostul mare arbitru român a chestionat decizia de la partida UTA – U Cluj, când golul gazdelor a fost anulat după intervenția VAR. Ce a spus, de fapt.

Cristi Balaj a lăudat arbitrajul de la FCSB – Petrolul 1-1

Inițial, fostul „central” român a vorbit de cel mai recent meci disputat în campionatul României, FCSB – Petrolul 1-1. Cristi Balaj consideră că Szabolcs Kovacs a arbitrat exemplar de la început până la sfârșit.

Întrebat despre faza în care FCSB putea rămâne în 10 oameni la contactul dintre Graovac și Papp, Balaj a spus ferm convins că nu se punea problema unei eliminări, neexistând intensitate.

„A fost ok. Faza cu Graovac și cu Papp a fost doar cartonaș galben pentru că n-a existat acea forță. Parcă Graovac se îndepărta, dacă venea spre el sau stătea și folosea aceeași mișcare, atunci ar fi însemnat mai mult, forța era mai mare.

În rest, a fost un arbitraj bun, a lăsat jocul liber, au fost niște faze discutabile și analizate din punctul meu de vedere foarte bine. A fost fost în contextul arbitrajului, pe tot parcursul jocului, aplicată aceeași unitate și deciziile au fost corecte. Szabolcs Kovacs a arbitrat mai bine decât frate-su (n.r. – râde)”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cristi Balaj ridică mari semne de întrebare la arbitrajul de la UTA – U Cluj 0-2

În schimb, Cristi Balaj a semnalat probleme de arbitraj la meciul UTA – U Cluj 0-2. Fostul „cavaler al fluierului” este de părere că linia a fost trasă greșit de VAR în momentul analizei golului marcat de gazde, fază care l-a înfuriat de asemenea pe antrenorul Adrian Mihalcea.

„A fost, în schimb, la UTA cu U Cluj. Linia e trasă greșită. Linia albastră a fost trasă la piciorul de sprijin, piciorul drept al apărătorului, ori călcâiul stâng era mai în spate. Și fiind vorba de un offside de câțiva milimetri cu o linie trasă greșit din punctul meu de vedere, acolo sunt mari semne de întrebare.

Nu știm (n.r. – dacă se poate considera viciere de rezultat). Probabil ar fi fost 3-1 dacă ar fi fost gol sau poate ar fi câștigat. Nu avem de ce să știm. E greu să faci speculații. Vorbim doar de faze și fiind la VAR Chivulete cu Antonie… Am mari semne de întrebare că au tratat cu seriozitate acest moment. Ei sunt mai flower power… Chiar dacă greșesc, arbitrează în continuare”, a mai spus Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

