Viciere de rezultat la FCSB – Farul 2-2? Specialistul în arbitraj a dat verdictul: offside înainte de primul gol al roș-albaștrilor

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Marius Avram a analizat fazele controversate de arbitraj din meciul FCSB – Farul 2-2 și a concluzionat că în principiu rezultatul final nu a fost influențat de această componentă, cu o singură excepție. Este vorba despre primul gol al roș-albaștrilor, cel de 1-2, marcat de Joyskim Dawa după ce portarul Munteanu a tras de timp la o repunere din 16 metri și astfel echipa lui a fost sancționată cu lovitură de la colț,

Ce a spus Marius Avram despre primul gol marcat de FCSB în meciul cu Farul

Mai exact, la cornerul respectiv s-a ajuns după ce anterior ar fi trebuit semnalizată o poziție de offside la Stoian, când acesta a trimis puțin pe lângă poartă cu o lovitură de cap. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, atunci Farul ar fi avut lovitură liberă, iar dacă goalkeeper-ul trăgea de timp acolo nu se mai punea problema de sancțiune prin corner pentru adversari, ci doar de acordare a unui cartonaș galben, așa cum a fost regulamentul și până acum din acest punct de vedere:

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„Faza în sine este formată din două. Înainte de golul lui Dawa, este posibil să existe un offside. Stoian este aplecat în față, se afla în poziție de offside. Dacă asistentul ar fi ridicat și arbitrul ar fi dictat offside, nu s-ar mai fi aplicat acel regulament care impune arbitrilor să numere.

Întârzierea la o lovitură liberă oarecare e ca și până acum, cartonaș galben. La lovitură de poartă, arbitrul schimbă posesia și acordă corner pentru echipa adversă. Nu mai putea interveni VAR-ul pentru că începuse o altă fază, era imposibil conform protocolului. Nu este un gol acordat greșit, este un offside nesancționat, mingea a rămas în posesia celor de la Farul”.

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Ce a spus Marius Avram despre golul lui Dawa și penalty-ul acordat pentru FCSB, ratat de Florin Tănase

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul arbitru FIFA a analizat și faza petrecută în finalul meciului, când cei de la Farul au solicitat acordarea unui penalty, și a apreciat că nu se poate observa o infracțiune clară petrecută acolo. „(n.r. Despre golul lui Dawa) A fost la limită acolo. Portarul atinge mingea de două ori. Înainte să o atingă prima dată cred că este momentul când mingea intră sau nu. Softul ne spune că este gol valabil. Pare că portarul este suficient de aplecat spre interior, softul confirmă impresia mea.

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În mod clar penalty indiscutabil (n.r. La Tănase, cel ratat tot de el). (n.r. Despre penalty-ul cerut de Farul în finalul meciului) E o fază în care nu am reluări suficient de bune. Văd o luptă corp la corp, e posibil să fi existat un henț nesancționabil, nu văd vreo mișcare a brațului care să împiedice adversarul. Dăm credit deciziei arbitrului, indiferent care ar fi fost ea”, a spus Marius Avram în direct la după