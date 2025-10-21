Viciere de rezultat la Petrolul – CFR Cluj 1-0?! Acuzaţii grave din partea lui Cristi Balaj: “Refuz să cred că s-a întâmplat asta!”

ADVERTISEMENT

Un nou meci din SuperLiga în care arbitrajul dă naștere unor discuții aprinse. Petrolul s-a impus cu 1-0 acasă în fața CFR-ului în urma unui gol marcat dintr-o fază suspectă de offside. Ce a spus Cristi Balaj despre reușita prahovenilor și cum a analizat întreaga secvență.

Cristi Balaj a spus ce s-a întâmplat, de fapt, la faza care a decis meciul Petrolul – CFR Cluj

Etapa a 13-a din SuperLiga a adus un nou eșec în contul celor de la CFR Cluj. Cristi Balaj, fostul președinte al ardelenilor, a comentat pe seama meciului pierdut de ardeleni la Ploiești.

Fostul arbitru român a analizat faza din care și consideră că Paul Papp, cel care s-a intersectat cu balonul în procesul care a condus la gol, era într-o poziție clară de offside.

„Este o fază foarte simplă. Este o fază în care jucătorul atacant, de la Petrolul, chiar dacă vorbim de un apărător ca și poziție, Papp, are impact, aflându-se în poziție de offside, intră în contact, deranjează adversarul în momentul în care acesta a jucat mingea cu capul. Și este o fază premergătoare marcării golului, adică se consideră că e aceeași fază și asistentul este principalul vinovat. Dacă a avut dubii, obligatoriu trebuia să solicite, având posibilitatea să comunice prin cască, celor din camera VAR, să verifice și acea fază.

Asistentul a ridicat fanionul, dar nu la acea fază. El trebuia să comunice la VAR să verifice și faza premergătoare. El a ridicat probabil la faza în care Matei Ilie a deviat mingea. Refuz să cred că a existat comunicare între asistent și cei de la VAR legat de faza premergătoare înscrierii golului legată de poziția lui Papp. Dacă a existat așa ceva, iar cei de la VAR au verificat, lucrurile sunt foarte, foarte grave, pentru că este intenție!”

Cristi Balaj atrage atenția după golul validat Petrolului în victoria cu CFR Cluj. „Viciere!”

Deși atenția publicului s-a concentrat mai mult la final către , Cristi Balaj a subliniat cât de importantă a fost, de fapt, faza care a decis meciul. Fostul oficial al ardelenilor a considerat verdictul final ca o viciere de rezultat.

„Nu este o fază ambiguă, de analizat, de interpretat. Este o situație factuală, nici nu trebuia chemat arbitrul să vadă imaginile pentru că nu era nimic de interpretat. Este o fază pe care o analizează sau care se predă atunci când începi să înveți legile jocului sau înainte, la cursurile începătorilor, înainte de a primi ecusonul de arbitru. Deci refuz să cred așa ceva, și anume că a existat discuție între Marinescu și Popa legat de verificarea poziției lui Papp la faza premergătoare înscrierii golului. Pentru că dacă a existat așa ceva, atunci…

De-aia spun că arbitrul asistent trebuia să-i solicite VAR-ului să fie atent și la faza premergătoare. Și cred că nu s-a întâmplat acest lucru. Și repet, acest lucru, ceea ce spun, este în favoare arbitrilor. Pentru că pot să scape anumite lucruri, dar o consider ca fiind o scăpare, nici de cum o intenție. Că dacă vorbim de intenție, atunci deja situația este foarte, foarte gravă. (n.r. – golul Petrolului acordat incorect a dus la o viciere de rezultat) Din acest punct de vedere, da!”, a mai spus Balaj.

Concluzia lui Balaj despre meciul dintre Petrolul și CFR Cluj. Ce impresie i-a lăsat, de fapt

Deși partida a propus două nume cu rezonanță în fotbalul românesc, Petrolul și CFR Cluj, spectacolul de pe teren a lipsit cu desăvârșire. Cristi Balaj a spus, mai în glumă, mai în serios, că și cei din camera VAR, dar și cei care au urmărit meciul la TV, au adormit.

„Meciul a fost atât de slab din punct de vedere al calității, încât au adormit și cei din camera VAR, nu doar noi, cei care ne-am uitat la meci!”, a spus pe final Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.