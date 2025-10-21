Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Viciere de rezultat la Petrolul – CFR Cluj 1-0?! Acuzaţii grave din partea lui Cristi Balaj: “Refuz să cred că s-a întâmplat asta!”

Meciul Petrolul - CFR Cluj 1-0 s-a lăsat cu mari semne de întrebare la adresa arbitrajului. Ce a invocat Cristi Balaj în urma golului care a decis partida de la Ploiești.
Mihai Dragomir
21.10.2025 | 13:38
Viciere de rezultat la Petrolul CFR Cluj 10 Acuzatii grave din partea lui Cristi Balaj Refuz sa cred ca sa intamplat asta
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a spus totul despre faza care a decis meciul Petrolul - CFR Cluj 1-0. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Un nou meci din SuperLiga în care arbitrajul dă naștere unor discuții aprinse. Petrolul s-a impus cu 1-0 acasă în fața CFR-ului în urma unui gol marcat dintr-o fază suspectă de offside. Ce a spus Cristi Balaj despre reușita prahovenilor și cum a analizat întreaga secvență.

Cristi Balaj a spus ce s-a întâmplat, de fapt, la faza care a decis meciul Petrolul – CFR Cluj

Etapa a 13-a din SuperLiga a adus un nou eșec în contul celor de la CFR Cluj. Cristi Balaj, fostul președinte al ardelenilor, a comentat pe seama meciului pierdut de ardeleni la Ploiești.

ADVERTISEMENT

Fostul arbitru român a analizat faza din care Denis Radu a decis meciul de la Ploiești și consideră că Paul Papp, cel care s-a intersectat cu balonul în procesul care a condus la gol, era într-o poziție clară de offside.

„Este o fază foarte simplă. Este o fază în care jucătorul atacant, de la Petrolul, chiar dacă vorbim de un apărător ca și poziție, Papp, are impact, aflându-se în poziție de offside, intră în contact, deranjează adversarul în momentul în care acesta a jucat mingea cu capul. Și este o fază premergătoare marcării golului, adică se consideră că e aceeași fază și asistentul este principalul vinovat. Dacă a avut dubii, obligatoriu trebuia să solicite, având posibilitatea să comunice prin cască, celor din camera VAR, să verifice și acea fază.

ADVERTISEMENT
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își...
Digi24.ro
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei

Asistentul a ridicat fanionul, dar nu la acea fază. El trebuia să comunice la VAR să verifice și faza premergătoare. El a ridicat probabil la faza în care Matei Ilie a deviat mingea. Refuz să cred că a existat comunicare între asistent și cei de la VAR legat de faza premergătoare înscrierii golului legată de poziția lui Papp. Dacă a existat așa ceva, iar cei de la VAR au verificat, lucrurile sunt foarte, foarte grave, pentru că este intenție!”

ADVERTISEMENT
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu
Digisport.ro
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat

Cristi Balaj atrage atenția după golul validat Petrolului în victoria cu CFR Cluj. „Viciere!”

Deși atenția publicului s-a concentrat mai mult la final către conflictul dintre antrenorii Eugen Neagoe și Andrea Mandorlini, Cristi Balaj a subliniat cât de importantă a fost, de fapt, faza care a decis meciul. Fostul oficial al ardelenilor a considerat verdictul final ca o viciere de rezultat.

„Nu este o fază ambiguă, de analizat, de interpretat. Este o situație factuală, nici nu trebuia chemat arbitrul să vadă imaginile pentru că nu era nimic de interpretat. Este o fază pe care o analizează sau care se predă atunci când începi să înveți legile jocului sau înainte, la cursurile începătorilor, înainte de a primi ecusonul de arbitru. Deci refuz să cred așa ceva, și anume că a existat discuție între Marinescu și Popa legat de verificarea poziției lui Papp la faza premergătoare înscrierii golului. Pentru că dacă a existat așa ceva, atunci…

ADVERTISEMENT

De-aia spun că arbitrul asistent trebuia să-i solicite VAR-ului să fie atent și la faza premergătoare. Și cred că nu s-a întâmplat acest lucru. Și repet, acest lucru, ceea ce spun, este în favoare arbitrilor. Pentru că pot să scape anumite lucruri, dar o consider ca fiind o scăpare, nici de cum o intenție. Că dacă vorbim de intenție, atunci deja situația este foarte, foarte gravă. (n.r. – golul Petrolului acordat incorect a dus la o viciere de rezultat) Din acest punct de vedere, da!”, a mai spus Balaj.

Concluzia lui Balaj despre meciul dintre Petrolul și CFR Cluj. Ce impresie i-a lăsat, de fapt

Deși partida a propus două nume cu rezonanță în fotbalul românesc, Petrolul și CFR Cluj, spectacolul de pe teren a lipsit cu desăvârșire. Cristi Balaj a spus, mai în glumă, mai în serios, că și cei din camera VAR, dar și cei care au urmărit meciul la TV, au adormit.

„Meciul a fost atât de slab din punct de vedere al calității, încât au adormit și cei din camera VAR, nu doar noi, cei care ne-am uitat la meci!”, a spus pe final Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Acuzaţii grave din partea lui Cristi Balaj după Petrolul - CFR Cluj 1-0

Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec:...
Fanatik
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7 minute? Ne-a înjurat de morți!”. Exclusiv
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe...
Fanatik
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat”
Adrian Porumboiu a anunţat cine e arbitrul român al momentului: “Orice mi-aţi spune...
Fanatik
Adrian Porumboiu a anunţat cine e arbitrul român al momentului: “Orice mi-aţi spune de Kovacs, este cel mai bun”. Reacţie şoc despre Vassaras
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!