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Victimă a rasismului, starul Universității Craiova a răbufnit: „Mereu se întâmplă la București. Nu pot face nimic”

Scandări rasiste la meciul Dinamo - Universitatea Craiova 5-1. Jucătorul campioanei României nu s-a mai putut abține la finalul partidei de la București.
Alex Bodnariu
25.07.2026 | 23:50
Victima a rasismului starul Universitatii Craiova a rabufnit Mereu se intampla la Bucuresti Nu pot face nimic
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Dinamo – Universitatea Craiova a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri din acest început de SuperLiga. Duelul găzduit de stadionul „Arcul de Triumf” a fost plin de evenimente, printre care, unele reprobabile. Istvan Kovacs a fost nevoit să oprească temporar partida pentru scandări rasiste. Nsimba, victimă a fanilor dinamoviști, a răbufnit după fluierul final.

Nsimba a răbufnit după scandările rasiste de la Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Nsimba a reușit să marcheze în eșecul istoric pe care Universitatea Craiova l-a înregistrat contra lui Dinamo, în etapa a 2-a din SuperLiga, sezonul 2026/2027, scor 5-1. La un moment dat, în prima repriză, Istvan Kovacs a oprit temporar partida pentru că a primit reclamații pentru scandări rasiste din tribune.

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Nsimba a dat cărțile pe față la finalul partidei. „Nu este prima dată când se întâmplă aici, în București. S-a întâmplat și la ultimul joc cu ei, pe Arena Națională, s-a întâmplat și cu Rapid. Arbitrul nu a făcut nimic. Nu vreau să vorbesc despre asta.

Am mers la arbitru, i-am spus ce s-a întâmplat și nu i-a păsat. Nu pot face nimic în legătură cu asta. Nimic nu a funcționat, nimic din prima până în ultima secundă. Întotdeauna este bine să marchezi, dar într-un astfel de meci nu mai contează”, a declarat Steven Nsimba.

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Steven Nsimba, încrezător înaintea meciului cu Levski: „Știm că putem întoarce”

Universitatea Craiova și-a menajat titularii la meciul cu Dinamo, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, în perspectiva returului cu Levski din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Oltenii trebuie să revină de la 0-1, înfrângere suferită la Sofia. Nsimba, atacantul alb-albaștrilor, este încrezător.

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„Pentru încrederea mea este important golul de astăzi. Sper să pot marca și cu Levski. Trebuie să ne concentrăm pe ce va fi miercuri. Nimic nu e decis, e doar 0-1 și știm că acasă putem întoarce”, a mai spus Steven Nsimba.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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