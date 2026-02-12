Victimele lui Kristof Lajos, ”antrenorul de genii”, revoltate de sentința dată de instanță. De ce i s-au redus anii de pușcărie și ce face familia fraților agresați: „Decizia e blândă”

ADVERTISEMENT

Condamnarea definitivă a lui Kristof Lajos, personajul prezentat ani de-a rândul ca ”antrenorul de genii”, pronunțată miercuri, 11 februarie 2026, de Curtea de Apel București a provocat nemulțumire pentru victimele și familiile acestora, iar FANATIK a aflat ce se întâmplă după vestea pe care au primit-o de la judecători.

Victimele lui Krisof Lajos, ”antrenorul de genii”, reacție după sentința dată de Curtea de Apel București

Pentru cei doi frați abuzați sexual de Kristof Lajos, pe care i-a reprezentat în instanță avocatul Adrian Cuculis, reducerea pedepsei agresorului nu este doar o chestiune juridică, justificată, după cum veți vedea în rândurile de mai jos, ci o palmă dată suferinței trăite în tăcere.

După o lungă perioadă de coșmar, în care victimele au trebuit să își reamintească cele mai negre momente trăite alături de Lajos, date fiind ședințele repetate din sălile de judecată, a decis condamnarea definitivă a ”antrenorului de genii” la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, fapte comise asupra a doi frați minori, pedeapsă aproape înjumătățită față de cea stabilită de prima instanță, unde Judecătoria Sectorului 4 îl condamnase, în iulie 2025, la 13 ani și 3 luni de detenție.

De ce i s-a redus pedeapsa de la 13 la 7 ani. Cum și-a asigurat agresorul scurtarea timpului petrecut în pușcărie

Avocatul familiei celor doi frați agresați de Krisof Lajos, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum au primit sentința și a explicat, totodată, care e motivul pentru care i s-au redus anii de pușcărie: „Evident că suntem nemulțumiți. Din nefericire, chiar dacă s-a schimbat încadrarea juridică a faptei, instanța a fost obligată să scadă din pedeapsă, pentru că Lajos i-a dat în gât, pe românește, pe unii cu care probabil interacționa în decursul timpului și despre care știa că săvârșeau infracțiuni de trafic de droguri, iar treaba asta a dus la scăderea limitelor pedepsei. Asta pe de o parte, pe de altă parte, decizia oricum este blândă, iar scăderea daunelor de natură morală nu face decât să treacă în derizoriu toată suferința acestor copii”.

Familia fraților abuzați vrea cale extraordinară de atac. Daunele morale, reduse și ele, de la 100.000 la 30.000 de euro

Avocatul a cerut daune morale de 100.000 de euro, însă CAB a dispus reducerea sumei la 30.000, potrivit soluției prezentate de magistrați pe data de 11 februarie. Lucrurile s-ar putea să nu rămână așa, căci familia nu se dă bătută, chiar dacă vorbim despre o hotărâre care e definitivă. „Pentru moment, familia vrea să formuleze o cale extraordinară de atac, dar încă nu putem confirma acest lucru, căci așteptăm să vedem motivarea instanței”, a declarat Adrian Cuculis, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce presupune o cale extraordinară de atac

Așadar, în acest moment, familia ia în calcul unei căi extraordinare de atac. Spre deosebire de apel, căile extraordinare nu vizează rejudecarea completă a cauzei, ci corectarea unor erori grave de drept sau de procedură. Printre variante se numără contestația în anulare sau revizuirea deciziei, aceste instrumente fiind admise în condiții extrem de stricte prevăzute de lege. O astfel de cale poate fi formulată dacă apar elemente noi sau dacă se constată încălcări fundamentale ale dreptului la un proces echitabil. Pentru familie, este, practic, ultima speranță că vor primi măcar sumele cerute drept daună în prima instanță.

Kristof Lajos, de la mentorul exemplar crescut în orfelinate, la imaginea unui abuzator sinistru

Dosarul lui Kristof Lajos a șocat opinia publică în vara anului 2024. Bărbatul, atunci în vârstă de 39 de ani, a fost prins în flagrant în timp ce viola un băiat de doar 14 ani. Ancheta a scos la iveală, pe urmă, că acest caz nu era unul izolat. Lajos a încercat atunci să se apere că actele sexuale aveau loc inconștient, invocând somnambulismul, explicație care a stârnit revoltă. Individul era denumit ”antrenorul de genii”, pentru că devenise un simbol al reușitei pentru copiii abandonați.

Crescut într-un orfelinat din județul Mureș, Kristof Lajos a fost prezentat ani la rând ca un exemplu pentru că ajuta alți copii părăsiți de părinți să realizeze lucruri importante în viață. A primit o serie de premii internaționale pentru proiectele dedicate copiilor fără părinți sau cei cu nevoi speciale. Imaginea de mentor s-a prăbușit definitiv după ce s-a aflat ce făcea, de fapt, la consultațiile private cu copiii.