Victor Angelescu a analizat posibilul penalty al Rapidului în meciul cu UTA: ”Trebuie să fiu corect”. Anunț despre un nou transfer

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În minutul 90+3, Filip Stojilkovic a căzut în careu după un contact cu Dmytro Pospelov și a cerut penalty. Însă, arbitrul George Roman i-a acordat cartonaș galben pentru simulare atacantului de la Rapid. Cum a comentat Victor Angelescu faza litigioasă din jocul cu UTA.

Victor Angelescu, prima reacție după penalty-ul refuzat Rapidului la partida cu UTA

Imediat după , care a deschis etapa a 4-a a SuperLigii, președintele giuleștenilor a mărturisit că din punctul lui de vedere este penalty, dar în același timp a recunoscut că nu este o fază în care să acuze foarte dur arbitrajul.

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”Mi se pare penalty. E lovitură, îi dă în călcâi. De la televizor nu pot să-mi dau seama de intensitate, dar cred că îl lovește și e penalty. Trebuie să fiu corect că nu e o greșeală enormă a arbitrului, iar de la VAR nu pot interveni dacă nu sunt siguri.

În prima repriză UTA a avut două ocazii mari, dar în repriza a doua am avut noi trei ocazii din care ar fi trebuit să marcăm măcar o dată. Poate meritam să plecăm cu cele 3 puncte, important e să avem un joc bun. Suntem mulțumiți cu 8 puncte, deși poate am fi meritat să avem 10.

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(n.r. – ) Pentru primele 45 de minute și ținând cont că a făcut un singur antrenament s-a descurcat bine. Cred că va juca și mai bine când va intra în programul lui Pancu”, a declarat Angelescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Când este așteptat să vină mijlocașul din Italia

Oficialul ”alb-vișiniilor” a oferit ultimele detalii despre transferul mijlocașului Chec Bebel Doumbia de la Genoa și a anunțat că încă se mai discută, dar speră ca jucătorul să ajungă săptămâna viitoare în România.

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”Încă discutăm cu cei de la Genoa și sperăm să-l avem săptămâna viitoare. Oricum va trebui să așteptăm 2-3 săptămâni pentru a rezolva cu actele. Este un mijlocaș foarte bun, peste nivelul echipei și peste nivelul campionatului nostru. Chiar și Genoa se gândea să-l țină.

(n.r. – Ce părere aveți de rezultatele echipelor românești în cupele europene?) Mă așteptam ca Tromso să treacă de CFR, dar nu mă așteptam să o facă de o asemenea manieră. Am rămas cu Universitatea Craiova și sper să meargă într-o grupă și să facă puncte.

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Cred că este unul dintre cele mai proaste sezoane europene pentru România. Cred că ar trebui să mizăm mai mult pe tineri, dar nu este singurul factor pentru aceastră contraperformanță. Trebuie să învățăm să mărim intensitatea, aici am rămas în urmă.

(n.r. – Câte abonamente ați vândut?) Avem puțin peste 3.000 de abonamente vândute. Este mai bine decât în sezonul trecut, dar au fost și ani în care am avut 6.000 de abonamente. Oricum noi avem un stadion mic și suporterii își iau bilete și se umple la mai toate meciurile”, a spus Angelescu.