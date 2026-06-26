Sport

Victor Angelescu a anunțat câte transferuri va face Rapid în această vară: „Suntem în discuții”. Cum a comentat programul din startul sezonului. Video

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a reacționat după ce giuleștenii și-au aflat programul din sezonul 2026-2027. Oficialul „alb-vișiniilor” a dezvăluit și câte mutări va efectua clubul în această vară.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
26.06.2026 | 18:19
Victor Angelescu a anuntat cate transferuri va face Rapid in aceasta vara Suntem in discutii Cum a comentat programul din startul sezonului Video
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Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre planul Rapidului pentru perioada de transferuri. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
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Victor Angelescu (41 de ani) a anunțat că Rapid dorește să facă schimbări importante în lot înainte de startul sezonului 2026-2027. Prezent la tragerea la sorți pentru țintarul noii stagiuni din SuperLiga, oficialul giuleștenilor a comentat și partidele pe care echipa pregătită de Daniel Pancu le va disputa în primele etape.

Victor Angelescu, dezvăluiri despre transferurile de la Rapid

Rapid se află în negocieri cu doi fotbaliști, iar mutările s-ar putea oficializa în următoarea perioadă. Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii doresc să facă și alte transferuri pentru a întări lotul condus de Daniel Pancu, însă ar putea exista și plecări. „Suntem în discuții, sperăm ca în prima săptămână de cantonament să aducem minim doi jucători. Vor fi schimbări, vor fi jucători care poate vor pleca dacă avem oferte pentru ei. Suntem în negocieri cu doi jucători, mai vrem măcar încă trei-patru transferuri în afară de cei doi.

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Vor mai pleca jucători, vor mai veni, vor mai fi schimbări până la începutul campionatului. Tot timpul la începutul sezonului suntem optimiști. Sper eu ca de data asta, cu Daniel Pancu, chiar să reușim, la finalul sezonului să ne bucurăm. Daniel Pancu la Rapid e un lider, o legendă, îi muncește foarte mult, ceea ce mie îmi convine și sperăm că vor arăta foarte bine la primul meci”, a declarat oficialul Rapidului.

Până în acest moment, Rapid a transferat doi fotbaliști, unul dintre ei chiar de la o rivală din SuperLiga, iar pe lista despărțirilor există 5 nume. Elvir Koljic, Leo Bolgado, Diego Mendes și Daniel Paraschiv au părăsit formația giuleșteană, iar Tobias Christensen a fost vândut în Polonia, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

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Cum a comentat Victor Angelescu programul Rapidului din startul sezonului 2026-2027

Țintarul noului sezon din SuperLiga s-a stabilit vineri, iar Rapid va debuta în Giulești contra nou-promovatei Sepsi. Mai apoi, giuleștenii se vor deplasa la Botoșani și vor întâlni fosta echipă a lui Daniel Pancu, CFR Cluj. „Ne doream să jucăm acasă primul meci. E important, mai ales că a venit și Daniel Pancu, să jucăm primul meci acasă. Am picat cu Sepsi, e într-adevăr o nou-promovată, dar e o echipă care știe foarte bine ce înseamnă prima ligă. Va fi un meci frumos. Am văzut că în a doua etapă jucăm la Botoșani, nu e cea mai ușoară deplasare.

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Apoi jucăm cu CFR, fosta echipă a lui Daniel Pancu. Cred că pentru noi e un țintar bun, suntem mulțumiți. Am fi vrut să fim noi în cupele europene. Poate e un mic avantaj pentru noi la început că adversarii vor juca în Europa, dar am fi preferat oricând ca noi să fim în locul lor. Până la urmă, să sperăm că vom fi și noi acolo la finalul sezonului”, a spus Victor Angelescu.

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Victor Angelescu a vorbit despre transferuri și despre programul Rapidului

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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