Victor Angelescu a anunțat ce jucător vrea la Rapid imediat după victoria cu FC Argeș. Ce spune de Mario Tudose, fotbalistul dorit de FCSB și Dinamo

Acționarul minoritar al celor de la Rapid, Victor Angelescu, a vorbit despre echipele cu care formația giuleșteană urmează să se bată pentru titlu, dar a și anunțat ce jucător vrea formația bucureșteană.
Mihai Alecu
09.11.2025 | 00:05
Victor Angelescu a anuntat ce jucator vrea la Rapid imediat dupa victoria cu FC Arges Ce spune de Mario Tudose fotbalistul dorit de FCSB si Dinamo
Rapid îl vrea în continuare pe Alin Fică, de la CFR Cluj
Rapid s-a impus în fața celor de la FC Argeș, 2-0, și a urcat pe primul loc în SuperLiga.

Victor Angelescu știe cu ce echipe se bate Rapid pentru titlu

Victor Angelescu spune că trupa giuleșteană urmează să se bată pentru primul loc cu cele două rivale din București, Dinamo și FCSB, cât și cu Craiova.

„A fost un meci greu, știam că întâlnim o echipă bună. Cred că am meritat cele 3 puncte. Primele 15 minute din repriza a doua au forțat, au pus o anumită presiune, dar mă bucur că am putut să gestionăm. Avem liniște acum să pregătim următorul meci. Asta ne-am dorit, să fim mult mai echilibrați decât în sezonul trecut. Nu se dă vreun premiu că suntem pe primul loc după 16 etape.

Mă bucur foarte mult și pentru Costel Gâlcă, și pentru jucători. Trebuie să continuăm să jucăm la fel. Cu Universitatea Craiova și cu FCSB ne batem sută la sută la campionat. Acum cred că și Dinamo o să fie angrenată. Normal, nu ai cum să nu iei în calcul și Botoșani. 99 la sută sunt și ei în play-off. U Cluj a schimbat antrenorul, poate CFR Cluj”, a spus Victor Angelescu.

Rapid nu-l vrea pe Mario Tudose, jucătorul aflat pe lista celor de la FCSB și Dinamo

Omul de afaceri recunoaște că echipa sa îl vrea în continuare pe Alin Fică, de la CFR Cluj, jucător care a fost foarte aproape să semneze cu Rapid în vară. Angelescu a vorbit și despre Mario Tudose, fundașul lui FC Argeș, însă acesta nu ar avea loc la trupa vișinie, spune acționarul.

„Da, avem o țintă clară, mijlocașul ofensiv pe care nu am reușit să-l aducem în perioada de vară (n.r. Alin Fică). Și o să vedem dacă există accidentări. Poate aducem doi jucători. Nu, cu Tudose nu avem vreun gând, e un jucător foarte bun, dar cred că la nivelul fundașilor central cred că avem de departe cele mai bune 4-5 variante. Nu avem nevoie în acea poziție. Ignat deja se antrenează cu echipa, dar vine după o pauză lungă și probabil o să intre după oprirea din iarnă.

Sunt deciziile domnului Lucescu și ne conformăm. Mi-ar fi plăcut să meargă și Dobre, dar cred că domnul Lucescu știe mai bine cum să facă selecția. Poate o să fie chemat pe viitor. Chiar la asta ne gândeam, că avem două săptămâni de liniște, în care putem să pregătim meciul cu CFR Cluj. Suntem bine și ne bucurăm”, a mai declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

