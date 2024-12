Victor Angelescu a anunțat cum va aborda Rapid meciul cu CFR Cluj din Cupa României Betano. Singurul transfer pe care și-l dorește în iarnă

Rapid s-a apropiat la un punct de play-off-ul SuperLigii, după ce . Ambele goluri i-au aparținut gabonezului Aaron Boupendza, care putea chiar să-și completeze hat-trick-ul, însă a treia reușită a fost anulată pentru o poziție de offside.

Victor Angelescu: „Nu prea înțeleg de ce a fost anulat golul”

Acționarul minoritar al Rapidului a vorbit despre victoria obținută de giuleșteni: „O victorie importantă. Cele 3 puncte sunt importante, cred că am făcut un meci bun în seara asta, am avut ocazii în ambele reprize. Am dat două goluri în prima repriză, cred că am dat trei, nu prea înțeleg de ce a fost anulat golul, nu m-am uitat la reluări”

Pentru Rapid urmează derby-ul din Cupa României Betano contra lui CFR Cluj, care se va disputa joi, de la ora 20:00. „Alb-vișiniii” sunt deja calificați în sferturi, însă au nevoie de o remiză pentru a-și asigura primul loc în grupă.

„O să tratăm și am tratat foarte serios Cupa. Dacă terminăm pe locul 1, cred că vom juca și sferturile și semifinalele acasă. Tot timpul am folosit și alți jucători. La meciurile trecute am jucat cu o echipă competitivă. În acest an, am tratat serios Cupa, în anii trecuți am făcut anumite greșeli. Îmi doresc foarte mult să terminăm pe locul 1” a afirmat Angelescu la .

Suporterii Rapidului au protestat vehement luni seară împotriva directorului de marketing al clubului, Daniel Carciug, care printr-o postare pe rețelele sociale. „Avem o relație destul de ok cu galeria, mă abțin din a comenta faptul că sunt două galerii sau că există anumite facțiuni care s-au mutat acolo. Era bine ca toată lumea să fie unită, cum a fost și până acum. Nu putem să ne implicăm, nici nu ne dorim. Ei sunt fanii echipei, ei decid.

Am fost plecat din țară și am văzut ce s-a scris, nu aș vrea să comentez, a fost o opinie a angajatului. Dacă lucrezi la Rapid, totuși, trebuie să fii atent la ceea ce transmiți. Rapidist e și unul de 75 de ani și unul care are 10 ani, adus de părinți. E loc pentru toți. (n.r. Va fi sancționat?) Nu am avut vreo ședință, nu pot să vă zic da sau nu” a afirmat acţionarul Rapidului.

Victor Angelescu: „Ciobotariu ar trebui să fie singurul transfer”

Victor Angelescu a nominalizat și singurul jucător pe care dorește să îl transfere în perioada de iarnă: „Asta îmi doresc, o să discutăm, Ciobotariu ar trebui să fie singurul transfer. În rest, nu este nevoie, suntem acoperiți pe toate posturile. În vară am făcut mai multe transferuri decât ar fi trebuit.

Boupendza este un transfer peste media campionatului, de la el se așteaptă anumite lucruri, asta trebuie să arate. Normal că sunt mulțumit, dar mă aștept să înscrie foarte des. A făcut un meci foarte bun, ar fi trebuit să aibă trei goluri”

Contractul lui Denis Ciobotariu cu Sepsi expiră în vara anului viitor, așadar dacă transferul nu se va produce în această iarnă, există șanse ca fundașul să ajungă la Rapid din postura de jucător liber.