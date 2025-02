Victor Angelescu a anunțat decizia luată de Marius Șumudică: ”Poți să pățești orice, Doamne ferește!”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a transmis că nu se pune problema ca Marius Șumudică să plece din Giulești. , după ce a fost lovit cu bulgări de zăpadă .

Victor Angelescu, ultimele detalii despre viitorul lui Marius Șumudică la Rapid

Angelescu este sigur că Șumudică va continua la Rapid. El a explicat că tehnicianul s-a simțit trădat de propriii suporteri, în momentul în care aceștia l-au lovit cu bulgări de zăpadă.

Omul de afaceri a dezvăluit că Marius Șumudică efectiv tremura, când a mers să discute cu el la finalul confruntării cu FC Botoșani. Totuși, Angelescu s-a arătat încrezător că antrenorul giuleștenilor a vorbit doar pe fond emoțional.

Victor Angelescu a amintit, de asemenea, că Șumudică și-a dorit foarte mult să revină la Rapid. Prin urmare, nu își va părăsi echipa din suflet din cauza gestului neplăcut făcut de câțiva suporteri.

Angelescu: ”El și-a dorit foarte mult să vină la Rapid”

”Marius Șumudică rămâne la Rapid! A fost o chestiune emoțională, am înțeles că cei care au aruncat sunt din galerie. El s-a simțit trădat. Când m-am dus la finalul meciului să vorbesc cu el, era foarte afectat. Tremura. Poți să pățești orice, Doamne ferește! Probabil avea tensiunea mărită.

Îl știm cu toții pe Marius Șumudică. De multe ori spune lucruri la cald. Nu se pune problema ca Marius să plece de la Rapid. La un moment dat va pleca, dar nu acum. El este un om foarte emoțional. Alții sunt mai calmi, dar așa e genul lui de om.

E un proiect pe care trebuie să îl ducă la capăt. El și-a dorit foarte mult să vină la Rapid. Nu se pune problema să plece, doar pentru că niște suporteri au recurs la așa ceva”, a declarat Victor Angelescu, conform .

Comunicatul emis de Marius Șumudică , prezentat în exclusivitate de FANATIK

. Antrenorul a măturisit că a fost profund afectat de tratamentul pe care l-a primit în Giulești și că așteaptă ca Dan Șucu să revină în țară pentru a avea o discuție decisivă.

”Simt că se dărâmă, bulgăr cu bulgăr, tot ce am construit împreună! A trecut o noapte după ceea ce am trăit la meciul cu FC Botoșani și mă simt la fel de dezamăgit. Am aceeași senzație că s-a umplut paharul.

Dar mai mult mă apasă un alt sentiment. Simt că se destramă familia și că se dărâmă tot ceea ce am încercat să construiesc alături de jucători, de stafful meu și cu sprijinul extraordinar al conducătorilor noștri, Dan Șucu și Victor Angelescu!

”Suntem aproape să intrăm în play-off, să începem războiul cel mai important”

Și toate acestea după ce ni s-au întâmplat atâtea, dat totuși suntem atât de aproape să încheiem cu succes o revenire spectaculoasă în clasament și ca joc. Ceea ce mă doare este faptul că aceste lucruri mi se întâmplă mie, un antrenor hulit și jignit pe toate stadioanele rivalelor, dar și pe altele, pentru că mi-am mărturisit și nu m-am dezis niciodată de rapidismul din sânge.

Suntem aproape să intrăm în play-off, să începem războiul cel mai important, și avem nevoie să fim uniți, să ne apărăm împotriva tuturor și a tot, nu să arunce unii suporteri cu bulgări în propriul antrenor!

”După ce revine în țară domnul Șucu, voi avea o discuție cu dânsul și cu ceilalți oameni din conducere”

Deși nu-mi face plăcere, dar trebuie s-o spun, îi cunosc pe cei care au făcut aceste inepții. Știu cine sunt, ce facțiune sunt. Pe cel care a aruncat l-am văzut clar, știu cine e. Când m-am uitat spre el, avea bulgării pregătiți pe balustradă și și-a tras cagula pe față când a aruncat…

De patru ori a încercat și abia ultima oară a reușit…Repet, mi-e teamă că simt cum se distruge încet, încet, bulgăr cu bulgăr ceea ce am început să clădim! În foarte scurt timp, o zi sau două, după ce revine în țară domnul Șucu, voi avea o discuție cu dânsul și cu ceilalți oameni din conducere. Este normal și necesar să se întâmple acest lucru!”, se arată în comunicatul lui Marius Şumudică, publicat în exclusivitate de FANATIK.

„Șumi” a revenit la Rapid în august 2024, în locul lui Neil Lennon. Cu Marius Șumudică pe bancă, alb-vișiniii au ajuns pe locul șase în Superligă, cu trei etape înainte de finalul sezonului regular, după un început foarte slab alături de Lennon.