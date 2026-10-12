Victor Angelescu a anunțat negocieri cu trei jucători imediat după U Cluj – Rapid 3-4!

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Rapid a revenit cu un succes în competiția internă. Giuleștenii s-au impus cu 4-3 pe terenul lui U Cluj în etapa a 11-a și continuă să urmărească liderul Dinamo. Victor Angelescu a intrat în direct și a spus aspectele îmbucurătoare pentru el după acest rezultat, precum și faptul că negociază cu trei jucători prelungirea contractelor.

Concluziile lui Victor Angelescu după U Cluj – Rapid 3-4

așa a numit Daniel Pancu meciul U Cluj – Rapid 3-4. Giuleștenii au trecut printr-un carusel de emoții, a cărui destinație finală a fost o victorie dulce și extrem de muncită. Despre succesul „alb-vișiniilor” a vorbit în direct și Victor Angelescu. Acționarul minoritar al formației de sub Podul Grant este încântat de atitudinea echipei sub comanda lui „Pancone” și s-a bucurat și de faptul că

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„E prea devreme să putem spune dacă avem față de campioană. Putem spune că am început bine. Mai e mult până la play-off și alte lucruri. Avem altă atitudine în acest sezon și sigur că principalul factor este Daniel Pancu, pentru că el știe ce înseamnă Rapidul. S-a menținut clasamentul de dinaintea etapei, au bătut și Dinamo, și Universitatea Craiova. Nu știu cât de relevant este acum dacă ești pe locul 1, 2, 3. E important că am reușit să o batem pe ”U” Cluj după o perioadă lungă. I-am mai condus, dar tot timpul ne-au întors și părea că nici azi nu reușim să-i batem. Până la urmă, e bine că s-a terminat cu victoria noastră”, a spus inițial Victor Angelescu.

Ce l-a mulțumit pe acționarul giuleștenilor

La capitolul jucători, Victor Angelescu a avut apreciezi pentru Stojilkovic, care a marcat o „dublă”, dar mai ales pentru Moruțan, care oferite. „Mă bucur că Stojilkovic s-a deblocat. Probabil că Pancu ar trebui să-l ia și pe Jambor la o masă. Moruțan are un sezon fantastic, se vede că arată altfel fizic, i-a luat o perioadă să revină, pentru că nu jucase. Sezonul ăsta este la nivelul la care ne așteptam. Arată foarte bine și mă bucur pentru el, că este un băiat senzațional. A muncit mult să ajungă la forma asta!”, a mai spus Angelescu.

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Întăriri pentru Daniel Pancu la Rapid. Anunțul în direct al lui Victor Angelescu

Ulterior, Victor Angelescu a mai spus că, în acest moment, conducerea Rapidului este în negocieri pentru prelungirea contractelor a trei jucători, dintre care doi sunt aproape înțeleși deja pentru o continuare în Giulești. „Sunt trei jucători cu care negociem prelungirea, cu doi dintre ei suntem aproape să ne înțelegem. Poate unul sau cel mult doi jucători să rămână liberi, în funcție de ce vom decide!”, a mai declarat Victor Angelescu, la