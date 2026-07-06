Victor Angelescu a anunțat noi transferuri la Rapid: „Cel puțin trei jucători de acum încolo”. Video

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Victor Angelescu (41 de ani) a anunțat că Rapid nu se oprește din transferuri în această vară. Mai exact, urmează ca în scurt timp în Giulești să mai ajungă alți minim trei jucători, în mod special un atacant. De asemenea, acționarul minoritar al clubului alb-vișiniu a oferit și ultimele detalii referitoare la posibilitățile ca Marian Aioani (26 de ani) și Denis Ciobotariu (28 de ani) să plece de la echipă în această fereastră de mercato.

Victor Angelescu, anunțul momentului despre transferuri la Rapid

În plus, Angelescu a confirmat în mare măsură și că este de așteptat ca în viitorul apropiat Rapid să cedeze măcar un fotbalist tănăr sub formă de împrumut la o altă formație. „(n.r. Despre Denis Ciobotariu) Nu știu, da, e jucătorul nostru. Dacă nu avem o ofertă care să ne convină pentru el, probabil că va rămâne. Nu avem nicio negociere avansată pentru Ciobotariu. Încă cel puțin trei (n.r. jucători noi) de acum încolo. (n.r. Dacă rămâne Marian Aioani) Da, rămâne la Rapid, Pancu e foarte mulțumit de el, are contract cu noi și rămâne la Rapid. Sperăm să vină cât mai repede (n.r. un atacant).

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Eu sper să ajungă în următoarea săptămână. (n.r. Despre schimbarea căpitanului de la Rapid) Este un lucru pe care îl decide antrenorul împreună cu grupul de jucători. Lars (n.r. Kramer, noul căpitan) era un jucător important și înainte, și în sezonul trecut. Nu văd o problemă. Sper să avem rezultate și cu Lars căpitan.

Nu știu cine va fi titular. Aioani rămâne, Bogdan Ungureanu rămâne, îl avem și pe Iliev, deci avem portari, nu e o problemă. (n.r. Dacă vor mai fi jucători împrumutați) Sută la sută. Unii jucători, după cantonament probabil, când vom vorbi cu Daniel Pancu, vom definitiva lotul și există posibilitatea unui jucător să fie împrumutat”, la

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Ce crede Victor Angelescu despre noile echipamente ale Rapidului

Bineînțeles, cu această ocazie președintele clubului din Giulești a vorbit și despre noile echipamente, dar și despre așteptările existente de la campionatul care stă să înceapă: „Mie îmi plac foarte mult. Sper să fie niște echipamente, așa cum am spus, care să ne aducă primul trofeu după foarte mulți ani. Mie cel mai mult îmi place al treilea echipament, care e cu echipa din 1967. Are gravați toți jucătorii, cred că a fost o idee foarte bună să facem un tricou cu legendele clubului. Am pus la fiecare tricou câte o emblemă diferită, din diferite perioade. Arată bine, îmi plac, sper să avem și succese cu aceste echipamente. Așa ne dorim, sperăm să avem un succes mai mare decât în ultimele sezoane în anul care vine.

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(n.r. Despre așteptările de la echipă sub comanda lui Daniel Pancu) Să joace așa cum ar trebui să jucăm pe Giulești, agresiv. Să redevenim echipa care eram, tuturor le era frică să joace cu noi pe Giulești. Sper eu să mergem în cupele europene măcar, după foarte mult timp. Informațiile (n.r. din cantonament) sunt bune, au muncit foarte mult, au avut și două meciuri amicale, zic eu, reușite. Îmi doresc să vină fără accidentări. Pare, cel puțin din ce am înțeles, că arătăm altfel în meciurile astea, avem agresivitate, mai multă dorință, vom vedea. Importante până la urmă sunt meciurile oficiale”.

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