Anunț-șoc în Giulești: conducerea Rapidului vrea să-i prelungească din vară contractul lui Șumudică pe încă un an!

Giuleștenii nu au avut liniște în acest început de an. Marius Șumudică, antrenorul celor de la Rapid, a rămas fără jucătorul pe care l-a dorit insistent toamna trecută. Aaron Boupendza a fost exclus din lot după ce nu a revenit în țară cu echipa, la finalul cantonamentului din Dubai.

Aaron Boupendza a acuzat clubul din Giulești că nu i-a plătit mai multe bonusuri și a decis să rămână în Dubai, deși echipa avea un avion programat pentru revenirea în București. Oficialii de la Rapid i-au virat 100.000 de euro în cont, iar atacantul a luat un avion pe cont propriu, însă povestea nu s-a încheiat aici.

, din cauza conduitei neprofesionale pe care acesta a arătat-o. Pierderea este una evidentă pentru Marius Șumudică, care l-a dorit foarte mult pe atacant și acum rămâne descoperit.

Victor Angelescu: „Noi vrem să terminăm sezonul cu Marius Șumudică orice ar fi”

Victor Angelescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre această situație. Acționarul minoritar din Giulești a dat de înțeles că, indiferent de locul pe care Rapid va încheia sezonul regulat, Marius Șumudică va rămâne cel puțin până în vară. În plus, oficialul clubului a oferit noi detalii despre situația lui Boupendza.

„În momentul în care am adus un jucător, toată lumea din club și-a asumat. Nu a contat că este unul propus de domnul Șumudică, de directorul sportiv, de mine sau de oricine. Clubul a luat atunci o decizie, iar acum aceasta nu se răsfrânge cu absolut nimic asupra lui Marius.

Noi am făcut ședințele împreună cu Marius. Nu are nicio legătură cu el. Din punct de vedere sportiv îl înțeleg, este o pierdere, dar nu putem să acceptăm asemenea lucruri. Nu are nicio legătură personală cu Marius. În niciun caz Marius Șumudică nu este în pericol.

Sunt discuții. Vom vedea ce se va întâmpla până în play-off. Rapidul nu poate sta într-un singur jucător. Antrenorul și stafful vor trebui să își îndeplinească obiectivul și fără un anumit jucător. O să aducem un înlocuitor.

Noi vrem să terminăm sezonul cu Marius Șumudică orice ar fi. Chiar dacă nu intrăm în play-off, nu ne dorim să ne despărțim de actualul staff până la finalul sezonului. Vom vedea la finalul sezonului ce se va întâmpla. El va rămâne la Rapid până la final și, dacă totul merge bine, ne bazăm pe el și pentru sezonul următor”, a explicat Victor Angelescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a primit însă și o veste bună. A El va juca sub formă de împrumut de la Genoa până la finalul acestui sezon.

