Victor Angelescu a anunțat trei noi veniri la Rapid! Pe ce posturi evoluează jucătorii

Costel Gâlcă a cerut public întăriri la finalul lunii decembrie, pe fondul unei forme proaste a Rapidului, însă până acum șefii echipei nu au reușit să puncteze foarte mult în perioada de mercato și l-au .

Anunțul lui Victor Angelescu despre transferurile pe care le pregătește Rapid

sunt încă 3 fotbaliști, un portar, un fundaș stânga și un mijlocaș. De altfel, tehnicianul formației bucureștene a declarat că ar avea nevoie de un mijlocaș ofensiv, iar căutările oficialilor sunt deja accelerate de câteva săptămâni.

„Trei jucători trebuie să mai vină. Doi jucători ni-i doream dinainte, înainte să plece cineva. L-am adus pe Daniel Paraschiv, atacantul. Avem nevoie de mijlocaș, de încă un portar, pentru că Stolz a plecat, și mai avem nevoie de cineva în banda stângă, un fundaș stânga, pentru că noi, realmente, am stat într-un fundaș stânga.

Bădescu putea să joace și nu putea, pentru că vine din fundaș central, și singurul fundaș stânga de meserie a fost Borza. Mai puteau și Braun sau Onea, dar ei nu sunt fundași stânga și atunci am mai avea nevoie de un fundaș stânga”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Jucătorul cu care Rapid se află în negocieri avansate: „Sper să definitivăm”

Una dintre pistele pe care cei de la Rapid le au este Robert Sălceanu, fundașul stânga al celor de la Petrolul, care ar putea să ajungă în Giulești în curând, spune omul de afaceri.

„Încă discutăm pentru Sălceanu. Eu sper că da. Sunt negocieri între cluburi, dar și cu jucătorul. Sper să definitivăm. Dacă nu, vom aduce pe altcineva. Micovschi pleacă la FC Argeș, definitiv. Rareș Pop vom vedea, ori se va duce undeva să joace meci de meci, împrumut, ori va rămâne la noi.

Sunt mai multe cluburi interesate de el, printre care și Petrolul. Mai sunt două cluburi care îl vor, împrumut, dar vom vedea. Dacă ar veni Sălceanu și am avea doi fundași under, mai rămân și Vulturar, Gabi Gheorghe, atunci ne-am dori, pentru că Rareș Pop e un jucător important și ar trebui să joace meci de meci.

Sunt multe echipe care îl vor. Rareș Pop a început bine când a venit. A avut un început de sezon bun. Underii de la noi au anumite fluctuații, majoritatea de la noi. Eu îl cunosc foarte bine, se antrenează exemplar, își dorește foarte mult, dar poziția lui de bază e aripa dreaptă, unde joacă Dobre, care a fost și este cel mai bun jucător al nostru, golgheterul campionatului”, a mai spus Victor Angelescu.

Rareș Pop ar putea pleca de la Rapid

Primele două plecări confirmate în această iarnă de la Rapid au fost cele ale lui Franz Stolz, portar împrumutat de la Genoa ce s-a întors la formația italiană, și Claudiu Micovschi, cedat definitiv la FC Argeș după ce nu a reușit să convingă în tricoul giuleștenilor. De asemenea, pe lista fotbaliștilor ce-și caută echipă se numără și Antoine Baroan, însă cei de la Rapid vor cât au plătit pentru el, adică 400.000 de euro, pentru a-l lăsa să plece.

Nu în ultimul rând, Rareș Pop ar putea să fie și el la un nou club în curând. Mijlocașul ofensiv este în discuții pentru a fi împrumutat la Petrolul, însă momentan părțile nu au ajuns la un acord și rămâne de văzut dacă mutarea se va perfecta.