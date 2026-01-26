Sport

„Vom semna actele mâine!”. Rapid, de neoprit pe piața transferurilor! Care este cel mai nou nume care vine în Giulești

Rapid s-a impus în meciul din deplasare cu UTA, scor 2-1. Însă, bucuria fanilor este dublă, deoarece președintele Victor Angelescu a oficializat un nou transfer.
Traian Terzian
27.01.2026 | 00:27
Vom semna actele maine Rapid de neoprit pe piata transferurilor Care este cel mai nou nume care vine in Giulesti
Victor Angelescu a mai oficializat un transfer la Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
Antrenorul Costel Gâlcă a cerut întărirea lotului în pauza de iarnă, iar conducerea s-a conformat. Imediat după victoria de la Arad, Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid.

Victor Angelescu a mai realizat un transfer la Rapid

La finalul partidei care a închis etapa cu numărul 23 din SuperLiga, președintele clubului din Giulești a venit cu o veste importantă pentru suporteri. El a precizat că atacantul brazilian Talisson este noul jucător al Rapidului.

”Talisson a venit, a făcut vizita medicală și este totul în regulă. Vom semna actele mâine A jucat doar în Brazilia, deci va dura cam 3-4 săptămâni până va fi gata. Nu mai suntem în discuții cu un alt jucător, vom vedea dacă mai pleacă cineva.

Talisson este atacant. Joacă și extremă stânga, dar și număr 9. Nu va juca în următoarele 3-4 meciuri, dar apoi ne va ajuta. El a jucat de curând, chiar a dat și gol înainte să vină. Nu mai are nevoie de o altă perioadă de timp.

Pentru Dobre nu avem nicio ofertă concretă, dar nici nu se pune problema să-l vindem în această perioadă, decât dacă ar veni o ofertă incredibilă. Vrem să ne batem la titlu”, a declarat Angelescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Cine este Talisson, noul jucător al Rapidului

În vârstă de 23 de ani, Talisson este la prima experiență în afara Braziliei. Jucător de 1,88 metri, el evoluează pe postul de extremă stânga, dar la fel de bine poate ocupa și postul de atacant central.

Sud-americanul a jucat în cariera sa la echipele Itapirense U20, Batistense, Bragantino U20, Ceara SC, Criciuma, Atletico-GO, iar ultima dată a evoluat pentru Avai FC, în eșalonul secund din Brazilia.

La finalul săptămânii trecute, Victor Angelescu a precizat că înregistrarea lui Talisson va mai dura câteva săptămâni, deoarece acesta nu are decât pașaport brazilian și asta îngreunează puțin procedurile.

Talisson, a cincea achiziție făcută de Rapid în această iarnă

În ciuda faptului că jocul nu a strălucit, Rapid a avut rezultate excelente în prima parte a sezonului. Simțind că poate fi anul în care să dea marea lovitură, conducătorii din Giulești au făcut câteva transferuri importante și i-au întărit lotul lui Costel Gâlcă.

De departe, cea mai interesantă mutare a fost aducerea lui Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Ceilalți trei jucători aduși în această iarnă în Giulești sunt atacantul Daniel Paraschiv, portarul Dejan Iliev și fundașul stânga Robert Sălceanu.

