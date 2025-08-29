Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid după victoria cu UTA: „Sper să reușim să închidem negocierile”

la duelul de vineri seară dintre Rapid și UTA. Formația antrenată de Costel Gâlcă a deschis etapa a opta cu un succes în fața propriilor suporteri, scor 2-0. au marcat golurile echipei alb-vișinii.

Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid

În fașa a peste 11.000 de fani pe Giulești, din actuala ediție a SuperLigii României. a făcut un meci solid împotriva celor de la UTA, .

Denis Ciobotariu și A , ambii reușind să marcheze în poarta arădenilor. Victor Angelescu a vorbit imediat după meci despre convocările făcute de Mircea Lucescu pentru dubla cu Canada și Cipru, dar a scos în evidență și faptul că se lucrează pentru perfectarea unui nou transfer.

„Da, cred că cea mai bună evoluție din acest sezon. Aș putea spune chiar cea mai bună primă repriză. Am făcut un meci foarte solid, am jucat cu un adversar bun. Sunt fericit. Am gestionat foarte bine meciul, UTA a avut o singură ocazie mare, la un corner. Cred că l-am gestionat bine”, a declarat Victor Angelescu la .

„Borza i-a dat pasă de gol lui Dobre, cred că amândoi au făcut un meci bun. Mă bucur mult pentru ei. Au arătat că merită să fie la echipa națională. Sper să-i și vedem în tricoul României. Ne dorim ca până la încheierea perioadei să mai aducem un jucător. Sper să reușim să închidem negocierile. Sper să reușim până pe 8 septembrie să-l aducem”, a completat acționarul Rapidului.

Rapid, pe punctul de a transfera un fotbalist de la Genoa

Cristi Coste a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că , mijlocaș ofensiv în vârstă de 20 de ani, cu o cotă de piață de 700.000 de euro. Acesta are o apariție în tricoul naționalei de tineret a Greciei.

Papadopoulos a jucat în Grecia pentru Falaniakos, Aetos Macrych și Iraklis Larisas, înainte de a fi luat, în 2022, de Genoa, pentru echipa U19. În sezonul 2024-2025, Papadopoulos a fost împrumutat la Academia lui Juventus, dar a revenit la Genoa în această vară.

Acesta se antrena deja de mai mult timp cu Rapid și l-a convins în cele din urmă pe Costel Gâlcă, care a transmis că este de acord ca fotbalistul să fie păstrat în lotul giuleștenilor.