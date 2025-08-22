Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid imediat după 2-1 cu Metaloglobus: „E propus de Pederzoli”

a intrat în direct imediat după meciul câștigat de giuleșteni în fața nou-promovatei Metaloglobus și a încercat să găsească explicații pentru jocul slab prestat de echipa lui Costel Gâlcă în partea a doua.

ADVERTISEMENT

Rapid, pe locul 2 în Superliga după 2-1 cu Metaloglobus

Giuleștenii s-au impus în duelul cu Metaloglobus, însă jocul Rapidului încă scârțâie. Automatismele par să dispară, iar în multe momente jucătorii lui Costel Gâlcă nu reușesc să se apropie periculos de poarta adversă, în timp ce în apărare apar adesea greșeli de poziționare.

Totuși, Rapid rămâne pe locul 2 în Superliga. Giuleștenii sunt neînvinși în acest start de sezon, iar fanii speră ca la final echipa să își îndeplinească obiectivele.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, prima reacție după Metaloglobus – Rapid 1-2

Victor Angelescu rămâne pozitiv. Deși oficialul echipei din Giulești a observat probleme în meciul cu Metaloglobus, acesta are încredere în Costel Gâlcă. În plus, acționarul echipei a vorbit și despre transferuri, lăsând de înțeles că ar putea ajunge încă un jucător în lot.

„Jocul în a doua repriză nu a fost cel mai mulțumitor, deși am avut ocazii destul de mari. Mă așteptam să jucăm altfel. Prima repriză bună, a doua slabă. Minimă constanță este, chiar medie. Nu știu, nu sunt un expert. Am început bine meciul. Faptul că am luat gol înainte de pauză probabil ne-a speriat un pic.

ADVERTISEMENT

Ar fi trebuit să gestionăm altfel și a doua repriză și să înscriem un gol liniștitor. (n.r. emoții) Normal, cum să nu ai? Nu îmi amintesc de vreo ocazie foarte mare a lor, dar există mingi aruncate în careu, faze fixe. Normal că am avut emoții. Kramer, Baroan au avut ocazii și n-am închis meciul. Contează cele 3 puncte, suntem neînvinși, ne pregătim de UTA.

ADVERTISEMENT

Nu are nimeni alt joc mai bun. Nici Craiova n-a jucat. Au avut meciuri… Golul cu Hermannstadt care a fost, n-a fost. Nu au făcut meciuri strălucite. Dacă facem egal sau învingem, dar facem meciuri slabe, sunt mulțumit.

Jucăm un fotbal plăcut privirii, prima repriză a fost foarte bună. E o echipă care cred eu că joacă fotbal, echipele domnului Teja joacă fotbal. Nu ar trebui toată lumea să le dea 2-0, 3-0 la fiecare meci.

ADVERTISEMENT

(n.r. transferuri) Mai dorim un transfer, mai dorim un jucător. Ne dorim un mijlocaș ofensiv. Avem anumite discuții cu mai multe piste, dar nu avem ceva ce vom semna în următoarea perioadă. Este propus de Mauro Pederzoli”, a declarat Victor Angelescu la