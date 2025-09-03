Sport

Victor Angelescu a atins un punct sensibil legat de Ianis Hagi: „Ce echipă mult mai bună să-l fi luat în momentul de față?”

Ianis Hagi va juca în cele din urmă în Turcia. Ce a spus Victor Angelescu despre decizia luată de internaționalul român.
Mihai Dragomir
03.09.2025 | 19:45
Victor Angelescu a atins un punct sensibil legat de Ianis Hagi Ce echipa mult mai buna sal fi luat in momentul de fata
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu, verdict după ce Ianis Hagi a ales să joace în Turcia. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FANATIK a aflat că Ianis Hagi a decis să semneze cu Alanyaspor, în prima ligă a Turciei. Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a reacționat după aflarea veștii. Ce a spus despre jucătorul pe care și giuleștenii l-au dorit.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a comentat decizia lui Ianis Hagi de a juca în Turcia

Ianis Hagi a avut o întreagă vară în care a avut timp să își decidă viitorul în fotbal. După despărțirea de Rangers, tânărul jucător român a primit mai multe oferte importante, însă a decis să semneze cu turcii de la Alanyaspor.

Victor Angelescu a comentat ulterior alegerea făcută de fiul „Regelui”. Oficialul Rapidului a subliniat cât de mare a fost impactul accidentărilor în cariera lui Ianis Hagi și că, în acest moment, nu multe echipe s-ar fi încumetat să îl semneze.

ADVERTISEMENT

„A și fost lovit de accidentări, în multe momente importante s-a accidentat, peste tot când a început să joace a fost lovit de ghinion. Cred că până la urmă e normal. Ce echipă mult mai bună să-l fi luat pe Ianis în momentul de față?”, a spus Victor Angelescu la TV Prima Sport.

Avertismentul lui Marius Șumudică după ce Ianis Hagi a decis să joace în Turcia. „Când ajungi acolo și nu te-ai pregătit cu echipa, mai devreme de o lună de zile nu poți să intri!”

Marius Șumudică cunoaște foarte bine campionatul Turciei, având o vastă experiență în urma cluburilor pe care le-a antrenat acolo. Tehnicianul român consideră că Ianis Hagi va întâmpina dificultăți pentru început, însă este convins că nu va petrece o perioadă îndelungată la Alanyaspor.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a...
Digi24.ro
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele lui, în Eforie Nord. Momentul a fost surprins de came

„În Turcia, în momentul în care ajungi și nu te-ai pregătit cu echipa, mai devreme de o lună de zile nu poți să intri. Nu cred că el s-a dus la Alanya să rămână acolo mult timp.

ADVERTISEMENT
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare...
Digisport.ro
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează

Încă o dată vă spun, este un club ok, dar nu de mare impact în Turcia. Sunt echipe mult mai bine văzute decât Alanya. Și eu am rămas surprins că a ajuns acolo!”, a mărturisit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid, în negocieri avansate cu un mijlocaș! Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Costel...
Fanatik
Rapid, în negocieri avansate cu un mijlocaș! Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Costel Gâlcă l-a dorit”
A murit un fost mare arbitru din România! Vestea a fost dată chiar...
Fanatik
A murit un fost mare arbitru din România! Vestea a fost dată chiar de Federație
Cine a fost primul român care a evoluat pentru Dinamo Kiev. Puțini fani...
Fanatik
Cine a fost primul român care a evoluat pentru Dinamo Kiev. Puțini fani ai fotbalului știu să răspundă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
'JOSNIC!' L-a auzit pe Gigi Becali a răbufnit în direct: 'Insinuează că e...
iamsport.ro
'JOSNIC!' L-a auzit pe Gigi Becali a răbufnit în direct: 'Insinuează că e nebun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!