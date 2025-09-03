Victor Angelescu a atins un punct sensibil legat de Ianis Hagi: „Ce echipă mult mai bună să-l fi luat în momentul de față?”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a reacționat după aflarea veștii. Ce a spus despre

Victor Angelescu a comentat decizia lui Ianis Hagi de a juca în Turcia

Ianis Hagi a avut o întreagă vară în care a avut timp să își decidă viitorul în fotbal. După despărțirea de Rangers, tânărul jucător român a primit mai multe oferte importante, însă a decis să semneze cu turcii de la Alanyaspor.

Victor Angelescu a comentat ulterior alegerea făcută de fiul „Regelui”. Oficialul Rapidului a subliniat cât de mare a fost impactul accidentărilor în cariera lui Ianis Hagi și că, în acest moment, nu multe echipe s-ar fi încumetat să îl semneze.

„A și fost lovit de accidentări, în multe momente importante s-a accidentat, peste tot când a început să joace a fost lovit de ghinion. Cred că până la urmă e normal. Ce echipă mult mai bună să-l fi luat pe Ianis în momentul de față?”, a spus Victor Angelescu la

Avertismentul lui Marius Șumudică după ce Ianis Hagi a decis să joace în Turcia. „Când ajungi acolo și nu te-ai pregătit cu echipa, mai devreme de o lună de zile nu poți să intri!”

Marius Șumudică cunoaște foarte bine campionatul Turciei, având o vastă experiență în urma cluburilor pe care le-a antrenat acolo. pentru început, însă este convins că nu va petrece o perioadă îndelungată la Alanyaspor.

„În Turcia, în momentul în care ajungi și nu te-ai pregătit cu echipa, mai devreme de o lună de zile nu poți să intri. Nu cred că el s-a dus la Alanya să rămână acolo mult timp.

Încă o dată vă spun, este un club ok, dar nu de mare impact în Turcia. Sunt echipe mult mai bine văzute decât Alanya. Și eu am rămas surprins că a ajuns acolo!”, a mărturisit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.