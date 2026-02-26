Victor Angelescu a confirmat! De la Rapid, direct în Ligue 1

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a confirmat plecarea de la Rapid a lui Daniel Sandu, șeful departamentului de scouting de la clubul din Giulești. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public în ultima perioadă, el ar urma să semneze cu Toulouse, echipa de pe locul 10 din Ligue 1 în acest moment.

Întrebat în legătură cu această chestiune, acționarul minoritar al clubului alb-vișiniu a explicat că fostul director sportiv rapidist și-a prezentat demisia, iar aceasta a fost deja acceptată de conducere. Așadar, este de așteptat ca în cel mai scurt timp despărțirea să fie oficializată.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Angelescu a transmis și că se lucrează deja la variante pentru înlocuirea lui Sandu, atât pe plan intern, cât și extern, fără a oferi însă mai multe detalii în acest sens.

„Da, din ce am înțeles, pleacă, da, de la noi. Adică am vorbit și a înaintat demisia, am acceptat-o și pleacă. A fost o decizie a lui. Am înțeles că a primit o ofertă de la alt club și a decis să se ducă la un club în afara țării.

Avem, da, normal. Tot timpul avem variante de înlocuitor. Avem variante, suntem în anumite discuții, dar vă dați seama că nu pot să vă spun cu cine.

Nu, normal, nu contează neapărat să fie român sau străin. De obicei e mai simplu să aduci român pentru că știe ce înseamnă campionatul, știe ce înseamnă țara, ce înseamnă Rapidul, dar, așa cum ați văzut, putem să aducem și oameni din afară. În momentul de față avem discuții și cu români, și cu străini. Vom vedea, dar avem soluții să-l înlocuim”, , potrivit

Cum a evaluat Victor Angelescu activitatea lui Daniel Sandu la Rapid

Pe de altă parte, acționarul a vorbit și despre activitatea depusă de Daniel Sandu la echipă în ultimii ani. El a apreciat că s-a descurcat foarte bine în rolul de scouter, dar ulterior a întâmpinat anumite probleme când a fost numit în funcția de director sportiv:

„Cred că am mai spus-o de mai multe ori. Cred că, ca și scouting, a făcut o treabă foarte bună. El a început pe partea de scouting și a adus anumiți jucători care au demonstrat, care ne-au ajutat, pe unii i-am vândut, pe unii nu, dar cred că per total, cel puțin cât a făcut prima oară activitatea de scouting, au fost rezultate bune.

Cred că în momentul în care a preluat o funcție mai importantă a fost un pic prea devreme și aici probabil că și noi, clubul, am greșit pentru că nu avea experiența necesară să preia poziția de director sportiv. Până la urmă nici măcar nu trebuie să fie neapărat vina lui, pentru că clubul a luat această decizie.

Așa că, ce pot să spun? Pe partea de scouting eu nu am ce să-i reproșez lui Daniel Sandu pentru că a adus jucători foarte buni. Au fost jucători poate care nu au confirmat, dar până la urmă asta se întâmplă peste tot și per total cred că și-a făcut treaba.

Repet, în momentul în care a trebuit să preia anumite lucruri, cred că acest lucru îl știe și el, au fost lucruri pe care nu a putut să le gestioneze din cauza lipsei de experiență, poate a vârstei, pentru că este… Este foarte tânăr, câteodată enervant de tânăr”.