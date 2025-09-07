Victor Angelescu a confirmat mutarea pregătită de Rapid de la rivala din SuperLiga: „Este profilul de mijlocaş care ne trebuie!”

le determină pe echipele din campionatul nostru să facă ultimele mutări posibile. După ce Victor Angelescu a confirmat negocierile cu jucătorul unei rivale.

Rapid pregătește transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj. Anunțul lui Victor Angelescu

Fereastra de transferuri se va închide oficial luni, 8 septembrie, la ora 23:59. Rapid este concentrată pe ultima adiție pe care antrenorul Costel Gâlcă o dorește: un mijlocaș central cu care să completeze compartimentul median.

Victor Angelescu a transmis că giuleștenii negociază cu CFR Cluj transferul lui Alin Fică, fotbalistul care a căpătat un rol tot mai important în echipa feroviarilor în ultimele sezoane. Oficialul echipei din Capitală a spus că, în cazul unei reușite, jucătorului nu îi va fi deloc greu să se acomodeze.

„Șansele sunt 50-50!”

„Ne interesează şi suntem în discuţii. E un jucător pe care îl cunoaştem din campionatul nostru, el a mai fost la Rapid împrumut când era mai tânăr. Costel (n.r. Gâlcă) îl cunoaşte foarte bine.

Suntem în negocieri cu clubul, în momentul în care ajungem la un numitor comun, vom vorbi cu jucătorul. Nu cred că asta va fi problema, cu jucătorul. Șansele sunt 50-50.

„Costel şi-l doreşte. Dacă se va realiza, va fi o trecere şi adaptare uşoară”

E un jucător pe care plătim bani. Poate unii ar zice că ar trebui să fie mai scump, alţii cred că ar trebui să fie mai ieftin… e o sumă însemnată, dar dacă vom ajunge la un acord înseamnă că la atât îl evaluăm şi noi.

Costel şi-l doreşte, îi vede un loc la echipă, este profilul de mijlocaş care ne trebuie. Este român şi tânăr, ştie foarte bine campionatul, ştie şi clubul. Dacă se va realiza, va fi o trecere şi adaptare uşoară”, a declarat Victor Angelescu, la