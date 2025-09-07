Sport

Victor Angelescu a confirmat mutarea pregătită de Rapid de la rivala din SuperLiga: „Este profilul de mijlocaş care ne trebuie!”

Rapid pregătește un nou transfer în ultimele ore de mercato. Cine este jucătorul pe care giuleștenii îl vor de la o rivală din SuperLiga.
Mihai Dragomir
07.09.2025 | 21:33
Victor Angelescu a confirmat mutarea pregatita de Rapid de la rivala din SuperLiga Este profilul de mijlocas care ne trebuie
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu a spus numele mijlocașului pe care Rapid vrea să îl transfere. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Finalul de mercato din SuperLiga le determină pe echipele din campionatul nostru să facă ultimele mutări posibile. După ce a anunțat că Costel Gâlcă vrea un mijlocaș la Rapid, Victor Angelescu a confirmat negocierile cu jucătorul unei rivale.

ADVERTISEMENT

Rapid pregătește transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj. Anunțul lui Victor Angelescu

Fereastra de transferuri se va închide oficial luni, 8 septembrie, la ora 23:59. Rapid este concentrată pe ultima adiție pe care antrenorul Costel Gâlcă o dorește: un mijlocaș central cu care să completeze compartimentul median.

Victor Angelescu a transmis că giuleștenii negociază cu CFR Cluj transferul lui Alin Fică, fotbalistul care a căpătat un rol tot mai important în echipa feroviarilor în ultimele sezoane. Oficialul echipei din Capitală a spus că, în cazul unei reușite, jucătorului nu îi va fi deloc greu să se acomodeze.

ADVERTISEMENT

„Șansele sunt 50-50!”

„Ne interesează şi suntem în discuţii. E un jucător pe care îl cunoaştem din campionatul nostru, el a mai fost la Rapid împrumut când era mai tânăr. Costel (n.r. Gâlcă) îl cunoaşte foarte bine. 

Suntem în negocieri cu clubul, în momentul în care ajungem la un numitor comun, vom vorbi cu jucătorul. Nu cred că asta va fi problema, cu jucătorul. Șansele sunt 50-50.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

„Costel şi-l doreşte. Dacă se va realiza, va fi o trecere şi adaptare uşoară”

E un jucător pe care plătim bani. Poate unii ar zice că ar trebui să fie mai scump, alţii cred că ar trebui să fie mai ieftin… e o sumă însemnată, dar dacă vom ajunge la un acord înseamnă că la atât îl evaluăm şi noi.

ADVERTISEMENT
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit...
Digisport.ro
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”

Costel şi-l doreşte, îi vede un loc la echipă, este profilul de mijlocaş care ne trebuie. Este român şi tânăr, ştie foarte bine campionatul, ştie şi clubul. Dacă se va realiza, va fi o trecere şi adaptare uşoară”, a declarat Victor Angelescu, la TV Prima Sport.

  • 24 de ani are Alin Fică
  • 1,4 milioane este cota lui de piață în prezent
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Olanda, victorie chinuită pe...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Olanda, victorie chinuită pe terenul Lituaniei! Macedonia de Nord a făcut spectacol
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din...
Fanatik
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Ilie Năstase, derapaj după ce Serena Williams a recunoscut că a slăbit cu...
Fanatik
Ilie Năstase, derapaj după ce Serena Williams a recunoscut că a slăbit cu medicamente pentru diabetici. ”Ea mai grasă trebuia să se facă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Semne mari de întrebare în legătură cu noul patron din SuperLiga: 'Care e...
iamsport.ro
Semne mari de întrebare în legătură cu noul patron din SuperLiga: 'Care e afacerea, de ce a venit? E mai probabil să pierzi banii!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!