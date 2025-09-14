Victor Angelescu a dat cărțile pe față despre colaborarea avută cu Marius Șumudică la Rapid: „Trebuia să ne dăm seama. Se transformă!”

Victor Angelescu, 0-0 din etapa a 9-a, a vorbit recent despre Marius Șumudică, fostul antrenor al giuleștenilor. Ce a spus despre relația dintre cei doi, dar și cum l-a caracterizat pe tehnician.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, moment de sinceritate despre relația cu Marius Șumudică la Rapid

Marius Șumudică a fost antrenorul Rapidului sezonul trecut, începându-și cel de-al 2-lea mandat pe banca giuleștenilor după ce a preluat echipa de la Neil Lennon. , după 1-4 acasă cu CFR Cluj.

Victor Angelescu a dezvăluit că Marius Șumudică a fost adus chiar la propunerea sa și că nu s-a certat ulterior cu antrenorul. Oficialul Rapidului a mai transmis și că vina pentru ratarea calificării în cupele europene este comună, ci nu doar a lui Șumudică.

ADVERTISEMENT

„Eu nu m-am certat cu Marius, eu am fost cel care l-am propus, eu am crezut şi cred că merita şansă să fie antrenor la Rapid, nu cred că a fost o gafă. Nu a fost o eroare aducerea lui, el a dat tot ce a putut el să dea mai bun, acum fiecare cât poate, dar el a dat totul.

Nu e doar vina lui, vina conducerii, suporterilor, jucătorilor. Nu încerc să îl apăr sau ceva. Ok, nu a fost un an bun, dar nu putem să spunem că e din vina lui Şumudică, să punem ştampila. Noi anul trecut nu am fost o familie! Jucătorii între ei, suporterii cu echipa etc”, a spus inițial Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

Radiografia făcută de Victor Angelescu lui Marius Șumudică. „A fost şi greşeala noastră că am crezut că îl putem gestiona!”

Pe parcursul sezonului trecut, Rapid a trecut prin mai multe momente în care spiritele s-au încins, fie după meciuri mai puțin bune, fie din alte motive. Victor Angelescu a spus cum a fost Marius Șumudică, ca persoană, dar și cum a decurs relația dintre cele două părți.

ADVERTISEMENT

„Credeam că… a fost măi cumpătat, credeam că o să fie altfel, dar nu ăsta a fost motivul sau singurul. Şumudică ne-a luat de pe locul 12 şi ne-a dus în play-off, nu am mers în cupele europene, am încheiat mandatul. A fost din cauza tuturor. Nu părea ca e pe aceeaşi conduită pe care o voiam noi, dar asta a fost şi greşeala noastră că am crezut că îl putem gestiona. Noi trebuia să ne dam seama că aşa e el, aşa e Marius Şumudică, n-ai cum să îl schimbi, trebuia sa ne dăm seama. Asta nu înseamnă că el e greşit.

Şumudică este un tip extrem de emoţional, mai ales la Rapid, trăieşte cu intensitate maximă şi, din păcate, nu poate să îşi gestioneze emoţiile şi are aceste reacţii. El se transformă, el nu e aşa. (n.r. despre episodul când Şumudică l-a atacat. I-am dat un singur mesaj şi i-am zis ca vorbim a doua zi, i-am zis tot, a înţeles, a zis că nu trebuia să o facă. Eu încerc să mă pun în pielea lui, ştiu că nu poate să se controleze. Ştiu că dacă reuşea putea să fie de 10 ori mai… dar omul nu poţi să îl schimbi, el aşa fiind a reuşit ca antrenor. Asta e, nu a fost să fie, nu s-a potrivit, am crezut că o să potrivească mai bine”, a mai spus Victor Angelescu la