Victor Angelescu a dat cele mai noi detalii despre primul transfer al verii la Rapid: „Am primit rezultatele. O să arate bine”

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După un sezon mult sub așteptări, Rapid vrea să își întărească lotul pentru stagiunea viitoare. Giuleștenii l-au numit antrenor pe Daniel Pancu, iar . Atacantul a efectuat vizita medicală și este pe punctul de a semna contractul.

Victor Angelescu, ultimele detalii despre transferul lui Mohammed Kamara la Rapid

, astfel că nu a bifat foarte multe minute în sezonul recent încheiat. În ciuda acestui aspect, Rapid are mare încredere în calitățile jucătorului, iar Victor Angelescu a transmis că acesta a efectuat deja vizita medicală. Dacă rezultatele vor fi bune, Kamara va semna cu giuleștenii.

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„Kamara a făcut vizita medicală. Trebuie să verificăm, a avut o accidentare și trebuie să vedem în ce situație este. Nu are cum să fie benefică perioada în care nu a fost indisponibil, îți pui niște semne de întrebare. Aceeași accidentare am mai avut-o la doi jucători, Rrahmani, care a revenit și după l-am vândut cu 5 milioane de euro, și Papeau.

Dacă toate lucrurile sunt ok, am primit rezultatele și vor fi interpretate de mai mulți doctori, ca să fim siguri, probabil că îl semnăm. E foarte important că prinde toate pregătirea de la început. El, în momentul de față, este apt de joc”, a declarat Victor Angelescu, potrivit .

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Daniel Pancu îl dorește pe Kamara la Rapid

Conducătorul clubului a transmis că Mohammed Kamara a fost propus atât de Daniel Pancu, cât și de Marius Bilașco. Pancone are încredere foarte mare în calitățile atacantului din Liberia. Totodată, Victor Angelescu a recunoscut faptul că oficialii de la Rapid analizează foarte bine această mutare.

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„L-a băgat și Daniel Pancu de câteva ori, doar că revenise după accidentare și nu avea ritm deloc. E mai greu să revii când mai sunt 10 etape de campionat, era play-off-ul și era important pentru CFR. A revenit, se antrenează și va avea, sper, o perioadă de pregătire ok. Cred că o să arate bine!

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Marius și cu Daniel îl cunosc foarte bine, e normal că ei au propus ca Kamara să vină. Pancu a spus, astea sunt cuvintele lui: ‘Dacă e apt fizic, Kamara e printre cei mai buni jucători din țară’. Noi, conducerea, indiferent de ce vrea antrenorul, ne uităm. Aici mă refer din punct de vedere financiar, dacă se încadrează în bugetul clubului”, a mai spus Victor Angelescu.