Victor Angelescu a dezvăluit ce se întâmplă cu Marius Șumudică: „Suntem într-o situație foarte grea”. Mesaj pentru jucători

, iar acționarul minoritar din Giulești a vorbit pentru FANATIK și despre viitorul lui Marius Șumudică la Rapid după ce echipa a ajuns pe locul 12 în campionat.

Victor Angelescu rupe tăcerea: „Sunt mai multe explicații pentru ce se întâmplă la Rapid”

Victor Angelescu a analizat pe larg situația prin care Rapid trece în acest moment: „Nu am făcut un pas în spate, dar e normal să vorbească președintele și alți oameni din club să dea anumite declarații. Și eu și Dan încercăm să intervenim doar atunci când chiar este cazul. Trebuie să mai câștigăm și noi ca să vorbim.”.

Conducătorul giuleștenilor a vorbit și : „ Avem ședințe tot timpul, n-a fost nimic special. Asta se întâmplă o dată la două săptămâni și dacă pierdem și dacă noi câștigăm.

Suntem într-o situație foarte grea. Asta este clar. Am avut un început foarte prost, speram după ce am câștigat un meci, am făcut un egal, că la meciul cu Botoșani vom avea o victorie și cred că am fi fost foarte aproape de play-off, undeva pe locul 7. Înfrângerea asta ne-a dat peste cap”.

Angelescu a găsit mai multe motive pentru criza în care a intrat Rapid și pare că nu mai poate ieși: „Sunt mai multe explicații pentru ce se întâmplă, nu aș vrea acuma să intru în foarte multe detalii. Sunt multe lucruri.

Mulți jucători schimbați, mulți jucători aduși. Ce am făcut în perioada de transferuri, ce jucători am adus. Am început într-un sistem cu un antrenor, acum am schimbat. Chiar sunt multe lucruri”.

Victor Angelescu: „Marius Șumudică va rămâne la Rapid cel puțin până în iarnă”

Victor Angelescu a ținut să specifice încă o dată că : „Repet, nu cred că există absolut nicio problemă în acest moment între Viorel Moldovan și Marius Șumudică. Este poate normal când sunt rezultate mai puțin bune să fie polemici, mai ales în febra meciului.

Ei sunt oameni care dau declarații și sunt sunați imediat după ce se întâmplă lucrurile și mai există și anumite frustrări. Chiar nu văd o problemă în asta. Eu știu că nu există nicio problemă majoră între ei. Dacă erau rezultate nu cred că mai purtam discuția asta”.

Victor Angelescu : „Marius Șumudică va rămâne la Rapid cel puțin până în iarnă. Sper că e clar asta. Nu ne-am gândit și nici nu ne gândim în acest moment să schimbăm antrenorul.

Normal, nici nu se pune problema să îl înlocuim pe Marius Șumudică. În momentul de față trebuie să facem tot clubul ceva ca să avem rezultate pozitive. În niciun caz nu ne gândim la demiterea lui”.

Mesaj clar pentru jucătorii Rapidului: „Trebuie să aibă o cu totul altă atitudine”

Victor Angelescu consideră că această pauză de 14 zile este o gură de oxigen pentru Rapid: „A mai fost pauză pentru națională nu cu mult timp în urmă și nu știu ce să mai zic. Normal că ne bucurăm că ne mai dă un răgaz, un timp să punem niște lucruri la punct din punct de vedere sportiv și tehnico-tactic”.

În final, Angelescu a ținut să se adreseze : „E clar că e un plus și că jucătorii trebuie să aibă o cu totul altă atitudine după reluarea campionatului. Din punct de vedere sportiv e clar că ne ajută această întrerupere. Jucătorii noi am mai mult timp să înțeleagă ce trebuie să facă și ce li se cere”, a mai dezvăluit acționarul giuleștenilor, în exclusivitate pentru site-ul nostru.