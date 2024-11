Victor Angelescu a dezvăluit discuțiile private cu Dan Șucu pentru aducerea lui Marius Șumudică la Rapid. „Am avut încredere mare”

Victor Angelescu a oferit detalii de culise legate de Ce a discutat cu acționarul majoritar Dan Șucu după demiterea lui Neil Lennon.

Victor Angelescu, despre discuțiile private cu Dan Șucu. Cum a ajuns Marius Șumudică la Rapid

Rapid a mutat inspirat cu aducerea lui Marius Șumudică. Antrenorul român a ajuns deja la 12 meciuri pe banca alb-vișiniilor, în care a obținut 6 victorii, 4 egaluri și două înfrângeri.

Victor Angelescu a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA și a fost întrebat de Horia Ivanovici dacă, în discuțiile cu Dan Șucu, a garantat cu poziția sa în club pentru Marius Șumudică.

„Nu aveam cum să plec. Mi-am dorit să vină Șumudică antrenor, dar nu aveam cum să plec. Bănuiesc că referitor la discuțiile dintre mine și Dan (n.r. – Șucu). E un pic exagerat. Prima parte e adevărată. L-am dorit pe Marius, am avut discuții cu Dan, dar Dan Șucu și l-a dorit și el pe Șumudică. Nu știu cât de mult, poate la fel de mult ca și mine.

Nu de la începutul anului. Am avut o altă strategie. Domnul Șucu a vrut să încerce un antrenor străin, care nu știe România, care să vină cu un CV, care să vină cu altă mentalitate. Pare un curent cum că Dan Șucu nu l-ar fi dorit pe Șumi. Dar la un moment dat a declarat că din țară e primul pe listă.

Dar dânsul a vrut să încerce și un antrenor cu un CV important, cu o altă mentalitate, care nu știe pe nimeni aici. Asta e. Nu a ieșit bine. Dar când s-a pus problema ca Neil Lennon să nu mai rămână, Dan Șucu a fost și el pro să vină Marius. Nu aveam cum să îl conving eu, putea să îi spun eu toate lucrurile din lume, dacă nu își dorea și Dan Șucu”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Aș fi cedat acțiunile”

Dan Șucu e acționar majoritar la Rapid, cu 80%. Celelalte 20% dintre acțiuni îi aparțin lui Victor Angelescu. „Ni l-am dorit și eu am spus, i-am spus și lui Dan că e omul 100% potrivit, care are cele mai mari șanse să fi venit și să îndrepte lucrurile așa cum erau la început de campionat și să ne califice în play-off.

Da, am garantat pentru el în sensul că am avut încredere că dacă vine Șumi vom redresa lucrurile, dar asta nu înseamnă că Dan Șucu n-a avut încredere în el. Am avut încredere amândoi în el.

Nu se pune problema între mine și Dan. Dacă el ar fi vrut să aibă 100% din club eu aș fi cedat acțiunile. Eu le-aș ceda pentru că știu ce înseamnă Dan pentru Rapid, cât a investit, e total dedicat. Doar că nu s-a pus problema niciodată”, a adăugat acționarul minoritar al Rapidului.

