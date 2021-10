Victor Angelescu nu a vorbit cu Mihai Iosif după victoria Rapidului cu CFR Cluj. Cui i-a dat mesaj imediat după meci. Exclusiv

Ambele goluri ale partidei Rapid – CFR Cluj au fost semnate de Adrian Bălan. În urma acestei victorii, Rapid se află pe locul 5 din Liga 1, cu 21 de puncte obținute după 12 meciuri jucate.

Victor Angelescu a dezvăluit pe cine a contactat imediat după victoria Rapidului în fața CFR-ului

s-a declarat foarte fericit pentru victoria obținută de Rapid în fața campioanei României și susține că jucătorii vor încasa o primă.

Totodată, Victor Angelescu a dezvăluit că, la finalul meciului de duminică, le-a scris mesaje lui Daniel Niculae și Mihai Iosif, pentru a-i felicita.

„Am fost foarte bucuros, la finalul meciului. A fost bine. Cu emoții, apoi cu bucurie la final. Mă așteptam și speram să facem un meci bun. Faptul că a marcat Bălan două goluri este foarte bine pentru el și pentru noi.

M-am gândit că avem șanse să câștigăm și, până la urmă, s-a întâmplat. Normal că, înainte de meci, favoriți erau cei de la CFR.

Nu am discutat cu jucătorii și cu Mihai Iosif, nici n-am fost la meci. Le-am scris mesaje și lui Daniel Niculae, și lui Mihai Iosif. O să mă duc să vorbesc cu ei, să-i felicit. Jucătorii au o primă la toate derby-urile. De data aceasta au câștigat și și-au luat prima”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

În următoarea partidă de campionat, Rapid o va întâlni în deplasare pe Dinamo. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30.

Mihai Iosif: „A devenit o obişnuinţă să avem suspendaţi!”

La finalul meciului, a atras atenția la faptul că jucătorii săi au fost foarte motivați în meciul cu CFR Cluj și că aceeași atitudine trebuie să o aibă și în fața adversarilor mai slabi.

Tehnicianul Rapidului a vorbit și despre problemele de lot ale echipei giuleștene, care nu îl va putea folosi pe Junior Morais în meciul cu Dinamo, deoarece este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

„Când am avut 2-0, mă gândeam la meciul cu UTA şi cu Sepsi. Am făcut meciuri slabe. Am avut neatenţii, dar azi ne-am motivat foarte bine. În meciurile cu miză avem extramotivaţie. Dar trebuie să jucăm la fel cu toată lumea.

Eu îi respect pe toţi, pe toţi antrenorii, toate echipele. În primul rând, nu cred că Dan Petrescu are ceva de demonstrat în România, are cinci titluri. El a fost un mare internaţional şi îi urez succes în Champions League.

În fotbal sunt momente şi momente. Din păcate, trăim într-o lume capitalistă în care moralitatea nu prea îşi are locul. Încerc să rămân cu picioarele pe pământ şi să respect pe toată lumea.

A devenit o obişnuinţă să avem suspendaţi, accidentaţi. O să vedem până la meciul cu Dinamo cu cine îl înlocuim pe Junior Morais. Astăzi nu mă mai gândesc. Băieţii au fost admirabili.

Trăim nişte probleme grele în lume şi sper ca la meciul viitor să îi avem pe toţi rapidiştii alături de noi. Dar ceea ce se întâmplă în lume nu are legătură cu fotbalul. Sunt probleme grave.

Sunt ambiţii foarte mari în derby-urile cu Steaua şi Dinamo. Leul rănit întotdeauna va da totul pentru a putea să supravieţuiască. Dinamo nu este în cel mai bun moment al existenţei, însă este o echipă periculoasă”, a spus Mihai Iosif, la finalul meciului cu CFR Cluj.