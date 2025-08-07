Victor Angelescu a făcut anunțul despre plecarea lui Cristi Manea!

Victor Angelescu a fost întrebat dacă plecarea lui Cristi Manea de la Rapid reprezintă un scenariu de luat în calcul în acest moment în Giulești.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a comentat subiectul reprezentat de plecarea lui Cristi Manea de la Rapid

Toate discuțiile pe seama acestui subiect au început după ce în cariera sa, nemulțumit de faptul că a ajuns rezerva lui Răzvan Onea, cel care de altfel este și căpitanul echipei în acest moment.

S-a întâmplat acest lucru la finalul meciului câștigat de Rapid cu scorul de 2-1 pe teren propriu în fața celor de la FC Botoșani în etapa a patra din Superliga. Atunci, Manea a fost introdus pe teren în finalul primei reprize în locul lui Onea, care a suferit o accidentare care a părut destul de gravă.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică, fostul antrenor al echipei din Giulești, a dezvăluit că o formație din Turcia este interesată de aducerea lui Manea, în primă fază sub formă de împrumut pentru acest sezon, iar apoi

Acționarul minoritar al clubului din Giulești îl vrea în continuare pe fundașul dreapta

Acum însă, revenind, Victor Angelescu a transmis că în viziunea sa Cristi Manea este în continuare un jucător important pentru Rapid, motiv pentru care, consideră el, ar fi bine dacă fotbalistul ar decide să continue în Giulești și să se lupte pentru un post de titular cu Onea și Christopher Braun.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cu aceeași ocazie, acționarul minoritar al clubului a susținut că până în prezent nu a fost înregistrată vreo ofertă oficială de transfer pe numele fundașului dreapta.

ADVERTISEMENT

„Noi nu avem în momentul de față nicio ofertă pentru Manea. Așa cum am zis, nu vrem să vindem din jucătorii importanți. Manea este un jucător important pentru noi, un jucător care are foarte multe prezențe la echipa națională. Când l-am adus, am făcut niște eforturi să-l aducem.

ADVERTISEMENT

Acum, repet, la Rapid e concurență, și nu numai la Rapid, la cluburile mari. Avem trei fundași dreapta, toți foarte buni. Dacă Manea va demonstra, va juca titular. Nu pot eu acum să vorbesc, asta a fost alegerea lui Costel (n.r. Gâlcă) până acum.

Mesaj ferm pentru fotbalist: „Nu ai cum să joci foarte bine și să nu te bage antrenorul”

Dar Manea e foarte important pentru Rapid. Eu sincer mă bucur când îi văd că au asemenea declarații, înseamnă că își doresc. L-am văzut că a intrat foarte bine în meci, chiar mi-a plăcut foarte mult cum a intrat Manea, a jucat foarte bine în acest meci, și e clar că își dorește.

Atât timp cât își dorește e normal să fie nemulțumit că nu joacă. Dar sunt 20 și ceva de jucători și doar 11 joacă titulari, da? Cred că la fotbal, dacă arăți ceea ce trebuie și dacă joci bine, joci. Nu ai cum să joci foarte bine și să nu te bage antrenorul.

Mai ales Costel e foarte echidistant, deci eu cred că ține de el”, la TV