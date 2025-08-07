Sport

Victor Angelescu a făcut anunțul despre plecarea lui Cristi Manea!

Victor Angelescu a comentat subiectul reprezentat de plecarea lui Cristi Manea de la Rapid. Ce a spus acționarul minoritar al clubului din Giulești
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.08.2025 | 08:40
Victor Angelescu a facut anuntul despre plecarea lui Cristi Manea
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu a vorbit despre plecarea lui Cristi Manea de la Rapid. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Victor Angelescu a fost întrebat dacă plecarea lui Cristi Manea de la Rapid reprezintă un scenariu de luat în calcul în acest moment în Giulești.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a comentat subiectul reprezentat de plecarea lui Cristi Manea de la Rapid

Toate discuțiile pe seama acestui subiect au început după ce chiar fundașul dreapta a spus clar că și-ar dori să încerce o nouă aventură în cariera sa, nemulțumit de faptul că a ajuns rezerva lui Răzvan Onea, cel care de altfel este și căpitanul echipei în acest moment.

S-a întâmplat acest lucru la finalul meciului câștigat de Rapid cu scorul de 2-1 pe teren propriu în fața celor de la FC Botoșani în etapa a patra din Superliga. Atunci, Manea a fost introdus pe teren în finalul primei reprize în locul lui Onea, care a suferit o accidentare care a părut destul de gravă.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică, fostul antrenor al echipei din Giulești, a dezvăluit că o formație din Turcia este interesată de aducerea lui Manea, în primă fază sub formă de împrumut pentru acest sezon, iar apoi FANATIK a aflat că este vorba despre Gençlerbirliği.

Acționarul minoritar al clubului din Giulești îl vrea în continuare pe fundașul dreapta

Acum însă, revenind, Victor Angelescu a transmis că în viziunea sa Cristi Manea este în continuare un jucător important pentru Rapid, motiv pentru care, consideră el, ar fi bine dacă fotbalistul ar decide să continue în Giulești și să se lupte pentru un post de titular cu Onea și Christopher Braun.

ADVERTISEMENT
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către...
Digi24.ro
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”

De asemenea, cu aceeași ocazie, acționarul minoritar al clubului a susținut că până în prezent nu a fost înregistrată vreo ofertă oficială de transfer pe numele fundașului dreapta.

ADVERTISEMENT
OUT de la FCSB! Gigi Becali a confirmat că l-a lăsat la o...
Digisport.ro
OUT de la FCSB! Gigi Becali a confirmat că l-a lăsat la o rivală: "Care-i problema?"

„Noi nu avem în momentul de față nicio ofertă pentru Manea. Așa cum am zis, nu vrem să vindem din jucătorii importanți. Manea este un jucător important pentru noi, un jucător care are foarte multe prezențe la echipa națională. Când l-am adus, am făcut niște eforturi să-l aducem.

ADVERTISEMENT

Acum, repet, la Rapid e concurență, și nu numai la Rapid, la cluburile mari. Avem trei fundași dreapta, toți foarte buni. Dacă Manea va demonstra, va juca titular. Nu pot eu acum să vorbesc, asta a fost alegerea lui Costel (n.r. Gâlcă) până acum.

Mesaj ferm pentru fotbalist: „Nu ai cum să joci foarte bine și să nu te bage antrenorul”

Dar Manea e foarte important pentru Rapid. Eu sincer mă bucur când îi văd că au asemenea declarații, înseamnă că își doresc. L-am văzut că a intrat foarte bine în meci, chiar mi-a plăcut foarte mult cum a intrat Manea, a jucat foarte bine în acest meci, și e clar că își dorește.

Atât timp cât își dorește e normal să fie nemulțumit că nu joacă. Dar sunt 20 și ceva de jucători și doar 11 joacă titulari, da? Cred că la fotbal, dacă arăți ceea ce trebuie și dacă joci bine, joci. Nu ai cum să joci foarte bine și să nu te bage antrenorul.

Mai ales Costel e foarte echidistant, deci eu cred că ține de el”, a declarat Victor Angelescu la TV Prima Sport.

Dembele, Yamal sau o surpriză? France Footbal anunță azi nominalizările pentru Balonul de...
Fanatik
Dembele, Yamal sau o surpriză? France Footbal anunță azi nominalizările pentru Balonul de Aur 2025
Clauza neștiută din contractul lui Andrei Gheorghiță după transferul de la FCSB la...
Fanatik
Clauza neștiută din contractul lui Andrei Gheorghiță după transferul de la FCSB la U Cluj: „Trebuie să plătească”
Cum a început fotbalul Musi, noua vedetă de la Dinamo: “Mama n-a fost...
Fanatik
Cum a început fotbalul Musi, noua vedetă de la Dinamo: “Mama n-a fost de acord! Tata m-a dus pe furiş la echipă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Cristi Borcea i-a oferit 100.000 de euro lui Cornel Dinu pe ceasul de...
iamsport.ro
Cristi Borcea i-a oferit 100.000 de euro lui Cornel Dinu pe ceasul de la Ion Iliescu! Mister a răspuns pe loc
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!