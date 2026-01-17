Victor Angelescu, ultimele detalii despre Olimpiu Moruțan, dorit și de FCSB. Ce se întâmplă, de fapt, cu transferul la Rapid

ADVERTISEMENT

Mijlocașul ofensiv crescut la Universitatea Cluj este foarte aproape să , informație anunțată de FANATIK, asta după ce antrenorul lui Aris Salonic l-a anunțat că nu se mai bazează pe el din această iarnă.

Victor Angelescu a vorbit despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Victor Angelescu spune că încă nu au fost puse la punct toate cele necesare pentru transfer, însă omul de afaceri declară că este optimist și că părerea lui este că jucătorul va ajunge în Giulești în zilele viitoare.

„(n.r. Vine Moruţan?) Eu aşa cred, aşa sper. Nu e încă terminat, dar eu zic că o să vină. E un jucător pe care ni-l dorim foarte mult. Cred că poate să ajute enorm Rapidul, e un jucător care poate să fie exponenţial pentru noi. În principiu poate să joace număr 10, dar şi bandă dreapta.

Am văzut că în unele meciuri joacă şi bandă stânga. Vorbim de 2 săptămâni. Nu ne-am băgat peste nimeni, noi vorbim de ceva timp. Sper să reuşim să îl aducem. Ştie toată lumea că e impresariat de Giovanni, am vorbit şi cred că lucrurile sper să iasă. Sper săptămâna viitoare să definitivăm”, a spus Victor Angelescu.

FCSB îl vrea și ea pe Olimpiu Moruțan

Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că l-a dorit pe Olimpiu Moruțan la FCSB, ba chiar a negociat salariul jucătorului. A spus, de asemenea, că auzise și de Craiova că ar fi interesată. Gigi Becali a fost surprins că jucătorul ar fi tentat mai degrabă de Rapid și crede că ar fi un câștig pentru giuleșteni.

a cărui firmă de impresariat îl reprezintă pe jucător, a explicat la GIOVANNI SHOW că giuleștenii au câștigat lupta pentru Olimpiu Moruțan. A oferit și ultimele detalii legate de negocieri.

Temerea lui Moruțan cu privire la transferul la Rapid

Giovanni Becali a dezvăluit că jucătorul a ezitat să revină în România pentru că așa dă apă la moară criticilor care vor spune că nu a reușit în străinătate. De asemenea, fotbalistul de la Aris a luat în calcul și faptul că a jucat la rivala giuleștenilor, iar primirea suporterilor ar putea să fie una rece.

„El vrea să vină, singura lui teamă a fost că ‘Dacă vin, o să mă ia ăștia…’, jurnaliștii, că de ce a venit în România, că ar fi un pas înapoi. I-am spus că vine la o echipă care vrea să devină campioană și să joace în cupele europene. La greci el avea salariu mare, 2 milioane de euro pentru doi ani și jumătate. Dacă rămâne acolo, ia acești bani, indiferent cât joacă. Dar el are nevoie să joace meci de meci pentru ceva, nu la o echipă care e pe locul 7-8.

Îi era frică și de suporteri, că a jucat la FCSB. I-am spus că e un jucător profesionist, la FCSB a jucat, a fost plătit, au luat niște bani pe el, s-a comportat bine cu ei, acum e o altă etapă. I-am spus ‘Tu joacă bine, dă goluri și o să vezi galeria Rapidului, care e specială’”, a spus Giovanni Becali la emisiunea GIOVANNI SHOW.