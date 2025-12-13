Victor Angelescu a intrat în direct și l-a făcut praf după Rapid – Oțelul 0-2: ”Execrabil. E bătaie de joc!”

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au rămas pe primul loc în clasamentul SuperLigii și după întâlnirea Rapid – Oțelul 0-2, dar Victor Angelescu a acuzat în termeni duri arbitrajul avut de Cristian Moldoveanu.

Victor Angelescu, atac virulent la adresa arbitrajului după Rapid – Oțelul 0-2

La scurt timp după încheierea partidei din , președintele clubului Rapid a acuzat faptul că ”centralul” a avut o manieră de arbitraj tendențioasă și nu a acordat două lovituri de la 11 metri pentru ”alb-vișinii”.

”Cred că avem penalty clar și înainte de faza cu Koljic. La Koljic mi se pare penalty și la Kramer, încă din prima repriză. Arbitrajul a fost execrabil, pur și simplu. A făcut niște gafe…

(n.r. – A avantajat Oțelul?) Din minutul 2 până la final, pur și simplu a frustrat ambele echipe, cel puțin pe noi maxim. Avem superioritate, 3 la 2, și oprește mingea pentru că e Joao Paulo pe jos, le dă lor mingea. Nu înțeleg de ce.

Avem la Gojkovic, aproape că-i rupe piciorul, e de portocaliu, și nu dă lovitură liberă. La ultima fază, avem corner clar la șutul lui Christensen, dă aut de poartă și oprește meciul. Faulturi care nu există, penalty nu ne dă. Pur și simplu, e bătaie de joc. Zici că jucăm la Galați și le dă 20% acasă”, a declarat Victor Angelescu, la .

Mesaj pentru Aioani după gafa de la golul doi

Întrebat dacă este nimerită delegarea un arbitru fără prea mare experiență la nivelul SuperLigii într-un meci în care față în față s-au aflat liderul și o echipă aflată în lupta pentru play-off, oficialul giuleștenilor a avut o reacție fermă.

”Nu este normal, nu suntem respectați. Sunt niște faze care îți ridică mari semne de întrebare. Gojkovic este faultat la 22 de metri și ar putea să nu joace cu FCSB, dar el nu ne dă lovitură liberă. La aceeași fază, Kramer este pus la pământ, trebuia dat penalty. La Koljic îl calcă pe picior, la fel penalty.

Este clar că nu am făcut un meci bun, nu dăm vina doar pe arbitraj, am fost mult sub ceea ce trebuia. Oțelul a făcut un meci bun, poate chiar merită și victoria, dar sunt momente din joc care trebuiau judecate altfel.

Iacob a avut o evoluție bună, dar . Sunt convins că știe și el că putea să facă mai mult. Asta nu înseamnă că dăm vina pe el, a avut și intervenții bune. Nu avem cele să le reproșăm suporterilor, au fost fantastici, ne-au încurajat și după golul doi. Noi trebuia să le oferim mai mult, să-i facem fericiți”, a spus el.

Ce îl îngrijorează pe Angelescu înaintea derby-ului cu FCSB

Pentru Rapid urmează marele derby cu FCSB de pe Arena Națională, din ultima etapă a SuperLigii din 2025, iar Victor Angelescu a admis că jocul echipei îi dă bătăi de cap: ”Normal că sunt îngrijorat după două meciuri mai puțin reușite, dar am încredere că jucătorii se vor monta. Este un derby și trebuie să joace la nivel înalt.

Până acum Dobre a înscris pe bandă rulantă, în ultimul timp nu a mai făcut-o. Însă, nu trebuie ca toată echipa să stea în Dobre sau Petrila. Nu putem să spunem că dacă Dobre nu marchează Rapid nu poate să câștige”, a afirmat Angelescu.