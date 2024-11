Victor Angelescu a povestit cum a plecat de la Snagov ca să ajute Rapidul în liga a treia. „M-a sunat Daniel Niculae”

Ascensiunea Rapidului a culminat cu noile investiții de la club, datorate acționarilor Victor Angelescu și Dan Șucu. Cel a contribuit la “renașterea” formației giuleștene a chiar Angelescu, venit din liga a doua la Sportul Snagov și care a dezvoltat acestui subiect în exclusivitate pentru FANATIK.

Victor Angelescu a dezvăluit cum a ajuns la Rapid: “M-a sunat Daniel Niculae. Nu a durat foarte mult până să mă convingă”

Victor Angelescu a rememorat clipele în care a ajuns să se implice la un club de fotbal din România. Până să ajungă la formația de pe lângă Podul Grant, acționarul în vârstă de 40 de ani și-a început cariera de investitor la CS Sportul Snagov, echipă care nu a reușit niciodată să treacă de nivelul eșalonului al doilea din fotbalul românesc și care a avut destinul de a se dizolva în anul 2020.

“Da, am fost la Snagov. Cred că 6 luni sau 9, abia intrasem în fotbal și dup-aia am avut discuția cu Daniel Niculae care a venit să mă convingă să investesc la Rapid și am plecat destul de repede și m-am dus la Rapid.

Am plecat de la liga a doua și m-am dus mai jos! Tocmai ce promovase (n.r. – Rapidul), fusese meciul și promovaseră din liga a patra când m-am dus eu și atunci am intrat”, a povestit Victor Angelescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mai mult, Angelescu a recunoscut că nu a fost un fan înrăit al giuleștenilor în copilărie, având o simpatie mai mare pentru Sportul Studențesc, o altă formație bucureșteană cu renume și apoi chiar pentru marea rivală, Dinamo.

“Am mai spus asta înainte că nu am ținut cu Rapidul, am zis de când am intrat și la prima conferință, adică nu am ținut cu Rapidul când eram mic. Am ținut cu Sportul cât a existat și dup-aia, dacă ar fi fost să aleg din cele 3, fără să fiu vreun mare fan, aș fi ales Dinamo când eram mai mic. Deci am spus asta de la început”.

“Voiam să investesc în fotbal! N-am ținut singur Rapidul”

Omul care deține pachetul minoritar de acțiuni la Rapid, , a fost convins de Daniel Niculae să facă o schimbare și să investească la gruparea din Giulești.

Rapidul se afla în liga a patra și avea nevoie de o nouă susținere financiară pentru a putea reveni între primele ligi. Au urmat sezoane în care echipa a promovat treptat și lui Angelescu i s-a alăturat Dan Șucu, un faimos om de afaceri care deține una dintre cele mai mari firme producătoare de mobilă din România.

“Voiam să intru în fotbal că știți, am și declarat că sunt pasionat și nu era ca și cum nu voiam să intru undeva departe și în momentul ăla a fost singura oportunitate (n.r. – la Sportul Snagov). Repet, când am avut discuțiile cu Nico (n.r. – Daniel Niculae) m-am dus la Rapid. Voiam să investesc în fotbal și la momentul respectiv am intrat la Snagov.

Nu foarte mult, câteva luni, 2-3 luni… (n.r. – cât i-a luat să fie convins pentru a veni la Rapid) N-am ținut singur echipa că am ținut-o la început și cu fondul de investiții unde eram în acel moment, deci n-aș putea să zic că am ținut-o singur 100%. Tot eu adusesem acel fond de investiții. Asta a ținut până când a intrat domnul Șucu, deci vreo 4 ani”, a mai spus Angelescu.

și țintește să prindă unul dintre cele 6 locuri ale play-off-ului SuperLigii. Următoarea confruntare din campionatul intern pentru elevii lui Marius Șumudică va avea loc în data de 29 noiembrie, pe propriul stadion, cu Petrolul Ploiești.

