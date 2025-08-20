Sport

Victor Angelescu a recunoscut vina Rapidului în evenimentele de la meciul cu FCSB, dar a răbufnit la adresa rasismului: „Am trimis la Federație, a vorbit și domnul Șucu”

Victor Angelescu a vorbit deschis despre evenimentele petrecute recent pe Arena Națională la meciul Rapid - FCSB 2-2! Reacție surprinzătoare a acționarului din Giulești
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.08.2025 | 23:42
Victor Angelescu a recunoscut vina Rapidului in evenimentele de la meciul cu FCSB dar a rabufnit la adresa rasismului Am trimis la Federatie a vorbit si domnul Sucu
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu și siglele de la Rapid și FCSB. Foto: colaj Fanatik

Concret, la această partidă, înainte de flueierul de start, la stația de amplificare a celui mai mare stadion din țară a fost pusă o melodie la îndrăgită la nivel internațional și extrem de populară în general pe arenele de fotbal. Doar că în anumite momente crainicul de la această partidă, colaborator al giuleștenilor deci, întrucât ei au fost gazde, a oprit din când în când cântecul pentru a le permite suporterilor să îi înjure pe rivali.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a dezaprobat ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul Rapid – FCSB 2-2: „Nu ar fi trebuit, am și avut o discuție”

Acela a fost de altfel și momentul în care fanii campioanei României s-au întors cu spatele la terenul de joc în semn de protest. Angelescu a recunoscut acum că acel episod nu trebuia să se întâmple și a dezvăluit că au existat și discuții cu persoana responsabilă pe seama acestui subiect. Pe de altă parte, oficialul de la Rapid a folosit această ocazie și pentru a vorbi despre un subiect delicat pentru clubul pe care îl reprezintă, acela constituit de scandările rasiste adresate de galeriile echipelor rivale din București la duelurile directe.

El a explicat că în acest sens s-au făcut demersuri oficiale în ultimul timp inclusiv la FRF și LPF. De asemenea, a dezvăluit și că arbitrii au fost somați în mod repetat să intervină conform regulamentului în asfel de momente, dar nu s-a schimbat încă nimic din această perspectivă.

ADVERTISEMENT

„Una e să pui melodia, și alta e să o oprești. Nu e ok, nu ar fi trebuit să o oprească. Am și avut o discuție. Așa a simțit-o crainicul. Nu ar fi trebuit, nu e un angajat, e un colaborator, nu ar fi trebuit să oprească melodia, mi se pare…Asta a fost o chestie pe care am discutat-o noi, au mai fost niște scandaluri, am trimis către multe entități din România, Federație, Ligă, a vorbit și domnul Șucu, nu s-a întâmplat nimic.

Acționarul minoritar al clubului din Giulești a răbufnit la adresa arbitrilor din Superliga în speța privitoare la scandările rasiste

Arbitrii sunt ceva… Hai să zicem că înjuri să te descarci. Am fost inclusiv în timpul meciului să vorbim cu arbitrul, dacă încep să facă asta, vă rugăm să spuneți prin stație. Da, da, da, o să facem, stați liniștiți. Nimeni nu face nimic. Decât să facem o chestie, să iasă jucătorii, am făcut un apel să se oprească scandările rasiste. E singurul lucru care mă deranjează, nu este ok.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Există un protocol, dar nu e urmat. Nu cred că s-a discutat cu Răzvan Burleanu. Am vorbit, cred că au un responsabil pentru acest lucru. Cu arbitri diferiți, nu opresc pentru așa ceva. În general nu s-au oprit meciurile pentru așa ceva, poate că pentru ei nu e destul, pentru noi e”, a spus Victor Angelescu în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, după ce imaginile cu el și Emma...
Digisport.ro
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, după ce imaginile cu el și Emma Răducanu au făcut înconjurul lumii
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Patru meciuri se joacă...
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Patru meciuri se joacă acum!
Antrenorul lui Aberdeen, extrem de hotărât înaintea meciului cu FCSB: „Ăsta este singurul...
Fanatik
Antrenorul lui Aberdeen, extrem de hotărât înaintea meciului cu FCSB: „Ăsta este singurul mod de a trece mai departe”
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este...
Fanatik
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Scandal la Petrolul! Clubul a fost dat în judecată pentru 150.000 de euro,...
iamsport.ro
Scandal la Petrolul! Clubul a fost dat în judecată pentru 150.000 de euro, dar continuă să facă transferuri: ”Țeparii galbeni”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!