Victor Angelescu a recunoscut vina Rapidului în evenimentele de la meciul cu FCSB, dar a răbufnit la adresa rasismului: „Am trimis la Federație, a vorbit și domnul Șucu”

Concret, la această partidă, înainte de flueierul de start, la stația de amplificare a celui mai mare stadion din țară a fost pusă o melodie la îndrăgită la nivel internațional și extrem de populară în general pe arenele de fotbal. Doar că în anumite momente crainicul de la această partidă, colaborator al giuleștenilor deci, întrucât ei au fost gazde, a oprit din când în când cântecul pentru a le permite suporterilor să îi înjure pe rivali.

Victor Angelescu a dezaprobat ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul Rapid – FCSB 2-2: „Nu ar fi trebuit, am și avut o discuție”

Acela a fost de altfel și momentul în care s-au întors cu spatele la terenul de joc în semn de protest. Angelescu a recunoscut acum că acel episod nu trebuia să se întâmple și a dezvăluit că au existat și discuții cu persoana responsabilă pe seama acestui subiect. Pe de altă parte, oficialul de la Rapid a folosit această ocazie și pentru a vorbi despre un subiect delicat pentru clubul pe care îl reprezintă, acela constituit de scandările rasiste adresate de galeriile echipelor rivale din București la duelurile directe.

El a explicat că în acest sens s-au făcut demersuri oficiale în ultimul timp inclusiv la FRF și LPF. De asemenea, a dezvăluit și că arbitrii au fost somați în mod repetat să intervină conform regulamentului în asfel de momente, dar nu s-a schimbat încă nimic din această perspectivă.

„Una e să pui melodia, și alta e să o oprești. Nu e ok, nu ar fi trebuit să o oprească. Am și avut o discuție. Așa a simțit-o crainicul. Nu ar fi trebuit, nu e un angajat, e un colaborator, nu ar fi trebuit să oprească melodia, mi se pare…Asta a fost o chestie pe care am discutat-o noi, au mai fost niște scandaluri, am trimis către multe entități din România, Federație, Ligă, a vorbit și domnul Șucu, nu s-a întâmplat nimic.

Acționarul minoritar al clubului din Giulești a răbufnit la adresa arbitrilor din Superliga în speța privitoare la scandările rasiste

Arbitrii sunt ceva… Hai să zicem că înjuri să te descarci. Am fost inclusiv în timpul meciului să vorbim cu arbitrul, dacă încep să facă asta, vă rugăm să spuneți prin stație. Da, da, da, o să facem, stați liniștiți. Nimeni nu face nimic. Decât să facem o chestie, să iasă jucătorii, am făcut un apel să se oprească scandările rasiste. E singurul lucru care mă deranjează, nu este ok.

Există un protocol, dar nu e urmat. Nu cred că s-a discutat cu Răzvan Burleanu. Am vorbit, cred că au un responsabil pentru acest lucru. Cu arbitri diferiți, nu opresc pentru așa ceva. În general nu s-au oprit meciurile pentru așa ceva, poate că pentru ei nu e destul, pentru noi e”, în direct la