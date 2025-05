Victor Angelescu a venit cu replica, după declarațiile explozive ale lui Marius Șumudică: „O să avem o discuție”

, iar gruparea giuleșteană a obținut trei puncte importante în lupta pentru cupele europene. Victor Angelescu a reacționat după succesul formației alb-vișinii. De asemenea, acționarul minoritar a răspuns la declarațiile acide ale lui Marius Șumudică de la finalul meciului.

Victor Angelescu a venit cu replica pentru Marius Șumudică: „Vom lua decizia cu Dan Șucu”

„Nu știu ce se întâmplă, nu m-am contrazis cu nimic. M-ați întrebat de Marius Șumudică, am spus ce zice în contract. Dacă ajunge în cupele europene i se prelungește contractul. Dacă nu se întâmplă asta, am spus că vom trage linie la finalul campionatului, în cazul în care nu i se activează clauza. Nu am declarat că dacă nu se va activa clauza, va pleca. Vom lua decizia cu Dan Șucu, care e acționar majoritar.

Asta v-am zis în momentul de față. Cred că Marius, probabil, nu știu, o să am o discuție când se întoarce. Mai bine ne bucurăm de victoria cu Craiova, unde se câștigă foarte greu. Nu există, am vorbit cu Marius toată ziua de luni și după meciul cu FCSB.

Am vorbit, normal că am vorbit, de miercuri am plecat câteva zile din București, mă voi întoarce mâine. Am vorbit cu domnul Șucu, s-a dus dânsul la meci. Sunt declarații pe care Marius le dă la cald. O să avem o discuție, nu se pune problema să nu vorbim. A fost supărare după ce s-a întâmplat cu FCSB, am vorbit cu jucătorii.

Noi cred că am transmis foarte bine ce aveam de transmis. Nu intru în polemică și nu comentez, vom vorbi intern. Nu-mi dau seama, am vorbit și luni și marți, am vorbit de erorile grave de arbitraj. Dacă n-am fost eu, a fost domnul Șucu”, a declarat Victor Angelescu.

Rapid, succes pe ”Oblemenco”, chiar sub privirile lui Dan Șucu

Rapid s-a apropiat de locurile ce asigură calificarea în cupele europene. , giuleștenii au obținut , la capătul unui meci decis de .

După o primă repriză în care , Rapidul a deschis scorul prin șutul superb al lui Gojkovic. Egalarea a venit imediat. Același Gojkovic a greșit alături de Aioani la golul egalizator al lui Mogoș, dar reușita decisivă i-a aparținut lui Christensen.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit imediat după meci despre prestația echipei, dar și despre planurile pe care conducerea le-a trasat pentru sezonul următor.

„O victorie care ne mai menține cu șanse la cupele europene. Dacă nu câștigam, nu mai aveam nicio șansă. Cred eu că rămâne deschis și că avem ceva pentru care să luptăm și poate chiar să obținem.

Avem un meci direct cu U Cluj – va trebui să câștigăm. Contează și ce va face U Cluj în această etapă. Ne-ar conveni să piardă una dintre ele. Cred că U Cluj e mai ușor de ajuns.

Au fost două gafe – și greșeala lui Gojkovic cu Aioani, și gafa lui Popescu. Abia ce mă bucurasem că am înscris – parcă nu putem niciodată să ținem de rezultat, nici n-apucasem să mă bucur bine.

‘Zeița Fortuna’ s-a întors și spre noi, au făcut și ei o gafă destul de mare și am reușit să câștigăm. Dacă intrăm în Europa, i se prelungește contractul lui Șumudică”.

Victor Angelescu: „Unii jucători au demonstrat că merită să rămână la Rapid”

„O să anunțăm la finalul sezonului dacă vom avea schimbări de antrenor, președinte. Sezonul viitor nu o să transferăm mai mult de 2-3 jucători. Vrem să mergem cu lotul pe care îl avem – avem încredere în ei.

Unii dintre ei au demonstrat că merită să rămână la Rapid. Nu vrem să mai avem această fluctuație de jucători anul viitor”, a declarat Victor Angelescu în direct cu câteva minute înainte de a intra din nou pentru a-i da replica antrenorului de la Rapid, potrivit .